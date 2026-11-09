La huelga de las industrias cárnicas registra un seguimiento del 90% en su primera jornada, según UGT FICA - UGT FICA

MADRID, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La primera jornada de huelga convocada en el sector de las industrias cárnicas ha registrado un seguimiento del 90% en el conjunto del territorio nacional, según los datos facilitados por la Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT (UGT FICA), que ha calificado de "rotundo éxito" la movilización.

El sindicato considera que la elevada participación de las plantillas refleja el malestar existente en el sector ante la falta de avances en la negociación del 'Convenio Colectivo Estatal de Industrias Cárnicas' y responsabiliza a las organizaciones empresariales del bloqueo de las conversaciones.

UGT FICA sostiene que las personas trabajadoras no están dispuestas a continuar perdiendo poder adquisitivo ni a mantener unas condiciones laborales que, a su juicio, no se corresponden con los beneficios y el crecimiento experimentados por las empresas del sector durante los últimos años.

Entre las principales reivindicaciones sindicales figuran mejoras salariales, una reducción de la jornada laboral, avances en materia de salud laboral, medidas que faciliten la conciliación y mejoras relacionadas con la jubilación parcial.

La organización recuerda que el conflicto afecta a más de 126.000 trabajadores y trabajadoras y defiende que el desarrollo económico de la industria cárnica ha sido posible gracias al esfuerzo y compromiso de sus plantillas.

UGT FICA RECLAMA DESBLOQUEAR LA NEGOCIACIÓN

Tras el seguimiento registrado en esta primera jornada, el sindicato ha hecho un llamamiento a mantener e intensificar la participación en las siguientes convocatorias de huelga.

Asimismo, ha advertido de que las movilizaciones continuarán mientras la patronal no muestre disposición a alcanzar un acuerdo que permita mejorar las condiciones laborales y garantizar salarios justos y mayores derechos para las personas trabajadoras.

UGT FICA ha reiterado su apuesta por la negociación colectiva, aunque ha dejado claro que "no aceptará un convenio que consolide la pérdida de poder adquisitivo" ni que deje sin respuesta las demandas de mejora del "empleo de calidad, la salud laboral y la conciliación".