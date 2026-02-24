Inspectores de Trabajo celebran que el TS avale que se consoliden puestos si se asumen funciones superiores

Archivo - Fachada del Tribunal Supremo. - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El sindicato de inspectores de Trabajo y Seguridad Social ha celebrado que el Tribunal Supremo, en una reciente sentencia, haya reconocido que el desempeño efectivo y continuado de funciones de nivel superior por parte de un funcionario debe tener efectos no solo retributivos, sino también en la consolidación del grado profesional.

Desde el sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social han manifestado, a través de un comunicado, su satisfacción por la reciente sentencia del Tribunal Supremo, en la que se reconoce el derecho de una inspectora de Trabajo y Seguridad Social a que el tiempo que ha venido desempeñando funciones propias de un puesto de nivel superior sea computado a efectos de consolidación del grado personal, con las correspondientes consecuencias económicas y profesionales.

"Nos encontramos ante un pronunciamiento de indudable relevancia para la ordenación de la carrera profesional dentro del Cuerpo, que se inserta en una línea jurisprudencial ya consolidada por la propia Sala", ha destacado el sindicato.

Los inspectores han recordado otra sentencia del Supremo, de 2022, en la que el Tribunal declaró que, cuando existe identidad sustancial entre las funciones y responsabilidades efectivamente desempeñadas en puestos de distinto nivel, la Administración viene obligada a abonar las retribuciones correspondientes al nivel realmente ejercido, en aplicación del principio de igualdad y de la conocida regla de que a igual trabajo corresponde igual retribución.

Por ello, desde el sindicato han destacado que la sentencia ahora dictada avanza un paso más al proyectar esa igualdad no solo en el plano estrictamente económico, sino también en el ámbito de la promoción profesional.

Con todo, el sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social ha asegurado que continuará trabajando para que estos pronunciamientos tengan una traslación efectiva en la situación profesional del conjunto del colectivo.