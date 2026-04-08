Más de medio millón de empleados públicos de las administraciones locales se beneficiarán de las 35 horas

Archivo - Fachada de la sede del Ayuntamiento de Madrid - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

Más de medio millón de empleados públicos de las administraciones locales se beneficiarán de la reducción de jornada hasta las 35 horas semanales, según datos difundidos este miércoles por la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO.

La jornada de 35 horas en el ámbito local sólo está implantada por el momento en algunas de las grandes ciudades, como Madrid, Barcelona, Zaragoza, Sevilla o Bilbao, entre otras.

El sindicato ha afirmado que está coordinando a todos sus delegados sindicales para que se implante la jornada de 35 horas en aquellas administraciones locales que todavía no la tengan o para que se registre en los convenios en las que ya se aplica pero donde no está recogida formalmente.

CCOO ha recordado en un comunicado que el Acuerdo para una Administración del Siglo XXI, firmado por su sindicato y UGT con el Gobierno, estableció la implantación de las 35 horas semanales en el conjunto del sector público.

Tras el acuerdo alcanzado en el ámbito de la Administración General del Estado el pasado mes de marzo, CCOO considera que "no existe ya ninguna duda legal para su implantación en el conjunto de los ayuntamientos y demás entidades locales".

Para CCOO, las 35 horas semanales suponen "una mejora en la calidad del empleo público, que garantiza la atención a la ciudadanía y una mayor eficacia y productividad".

La Ley de Bases de régimen local establece en su artículo 94 que "la jornada de trabajo de los funcionarios de la Administración local será en cómputo anual la misma que se fije para los funcionarios de la Administración Civil del Estado", de forma que se les aplicarán las mismas normas sobre equivalencia y reducción de jornada.

Por ello, CCOO ha iniciado una serie de actuaciones para coordinar a sus delegados respecto a la reducción de jornada en las administraciones locales.

En este sentido, el sindicato ha propuesto por escrito a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) abrir una mesa de trabajo con los sindicatos mayoritarios para establecer la implantación de las 35 horas de forma coordinada y negociada en cada entidad local.

Además, cada sección sindical de CCOO presentará un escrito en su ayuntamiento y/o entidad local solicitando la implantación y negociación de las 35 horas, mediante un modelo orientativo facilitado por el sindicato.

Esta nueva jornada semanal, así como los calendarios en servicios a turnos -como la policía local, bomberos, instalaciones deportivas, servicios culturales, bibliotecas-, deben ser negociados y recogidos en los convenios colectivos y acuerdos de mesa general de cada administración local y también cuando ya estuviera siendo aplicada la jornada de 35 horas con anterioridad, pero sin que constara en los convenios, ha subrayado el sindicato.