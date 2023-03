Montero lamenta el rechazo de CEOE a la reforma de las pensiones: "No hay ninguna justificación"

TOLEDO, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha lamentado este lunes el rechazo explicitado por la CEOE a la reforma de las pensiones, asegurando que "no hay ninguna justificación" para ese pronunciamiento.

A preguntas de los medios antes de un acto en Toledo, ha insistido en que no se entiende que "los representantes de los empresarios no compartan que en el futuro seamos capaces de tener un sistema de pensiones que permita la paz social y dignificar a nuestros mayores".

Así, ha destacado que se trata de una "buena reforma" y que es "realmente necesaria", que además tiene el visto bueno de Bruselas, "que es muy estricta a la hora de valorar parámetros". "Si a Europa no le suena mal la música, no hay ningún motivo ni justificación para que los empresarios no lo compartan", ha abundado.

En este punto, ha recordado que la reforma de las pensiones del PP se basaba en "recortar poder adquisitivo" a los mayores, mientras que esta reforma busca "incrementar la fuente de ingresos" en la Seguridad Social.