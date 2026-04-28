El paro sube en 13 comunidades en el primer trimestre y sólo Canarias, Aragón y Murcia crean empleo

Archivo - Fachada de una oficina de empleo- Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El paro subió en 13 comunidades autónomas en el primer trimestre del año en relación al trimestre anterior, concentrando Cataluña y Comunidad Valenciana los mayores ascensos, con 84.400 y 41.200 parados más, respectivamente, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicada este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

A estas dos regiones les siguieron Madrid, con 35.400 parados más, y Castilla y León, que sumó 6.300 desempleados entre enero y marzo.

Por contra, el paro disminuyó en cuatro comunidades autónomas en el primer trimestre del año. Canarias fue la comunidad que más lo redujo, con 14.400 desempleados menos, seguida de Extremadura (-1.800), Murcia (-1.200) y Andalucía (-1.100).

En cuanto a la ocupación, se registraron ascensos en tres comunidades autónomas, lideradas por Canarias, con 17.000 ocupados más respecto al trimestre anterior. Le siguieron Aragón, con 8.700 ocupados más, y Murcia (+5.500).

El resto de comunidades registraron descensos en el número de ocupados. Cataluña no sólo fue la comunidad que más paro creó en el primer trimestre, también encabezó también la destrucción de empleo, con 46.300 ocupados menos.

Le siguieron Baleares, con 40.900 ocupados menos, Castilla y León (-22.500) y La Rioja (-7.600).

LA TASA DE PARO MÁS BAJA, EN CANTABRIA

Según el INE, Cantabria es la comunidad autónoma con la tasa de desempleo más baja de España, con un 7,49%, seguida de Madrid (7,91%) y País Vasco (8,23%).

Por el contrario, las tasas más elevadas se encuentran en Andalucía (14,66%), Baleares (13,79%) y Comunidad Valenciana (11,75%).

En las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, la tasa de paro superó el 20% al cierre del primer trimestre, con un 26,10% y un 21,42%, respectivamente.