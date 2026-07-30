UNO respalda la candidatura de Antonio Garamendi a la presidencia de la CEOE

Archivo - El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La junta directiva de UNO, la organización empresarial de Logística y Transporte de España, ha acordado respaldar la candidatura de Antonio Garamendia a la presidencia de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) en las elecciones previstas para el próximo 1 de octubre.

La patronal logística señala que este respaldo responde a la convicción de que el actual contexto económico, social y geopolítico "exige una organización empresarial fuerte, cohesionada e independiente" que pueda "defender con firmeza los intereses de las empresas" y de contribuir "a mejorar su competitividad y la prosperidad económica de España".

Asimismo, UNO pone en valor el trabajo desarrollado por CEOE durante los últimos años en defensa del tejido empresarial y considera que la próxima etapa debe orientarse "a afrontar los grandes desafíos" que tiene por delante España, que son el aumento de la productividad, la reducción del absentismo, la simplificación del marco regulatorio, el impulso a la innovación y la digitalización, la atracción y retención del talento y el fortalecimiento de un entorno favorable a la inversión y la creación de empleo.

Asimismo, UNO destaca el compromiso que CEOE ha demostrado con el sector de la logística y el transporte, y reafirma su voluntad de seguir colaborando estrechamente para que esta actividad ocupe el lugar estratégico que le corresponde en la agenda económica de España.

Por el momento, Garamendi ya ha recibido el apoyo de Confemetal; la patronal catalana Foment del Treball; la Confederación Empresarial Vasca, Confebask; la Confederación Empresarial de Madrid-CEOE (CEIM); Cepyme; ATA; CEV; CEA y Asedas.