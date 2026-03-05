Saiz defiende que los trabajadores no son responsables del aumento de las bajas médicas

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, durante un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum a 5 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha afirmado este jueves que el aumento de la incapacidad temporal (IT) en España "no es responsabilidad de los trabajadores", sino que se debe a varios factores y es, además, un fenómeno que se está dando también en otros países europeos.

Durante su participación en un desayuno organizado por Nueva Economía Fórum, Saiz ha señalado que prefiere utilizar el término incapacidad temporal al de absentismo laboral, al tiempo que ha dejado claro que las políticas del Gobierno "siempre van a poner en el centro la salud de los trabajadores".

"Es importante decir que el incremento de la incapacidad temporal en España no es responsabilidad de los trabajadores y trabajadoras de este país. Es un factor que también se produce en otros países de la Unión Europea. Hay muchas más personas trabajando. También se han incrementado exponencialmente los salarios", ha apuntado la también portavoz del Gobierno.

Saiz ha asegurado que, tras la pandemia, la percepción de la salud "ha cambiado mucho" y que las comunidades autónomas tienen también "un importante papel" en cómo se encuentran actualmente los servicios públicos de salud.

La ministra ha aprovechado para lanzar el mensaje de que la mesa de diálogo social que aborda el aumento de las bajas por IT está "analizando con el rigor de los datos y con la voluntad de sindicatos y patronal" el poder encontrar medidas que, "poniendo en el centro la salud de los trabajadores, ayuden a afrontar el desafío de la incapacidad temporal".

AMPLIAR LA PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS

Preguntada por si habrá ajustes en el sistema de cotización por ingresos reales de los trabajadores autónomos, Saiz ha recordado que la ley que se aprobó en el Congreso hace unos años daba respuesta a la "reivindicación histórica" del colectivo de cotizar por ingresos reales, estableciendo un procedimiento transitorio o progresivo, "hasta que sea una realidad al 100% en 2032.

"Hasta el año 2022, el 85% de los autónomos cotizaba por la base mínima de cotización. Y eso, aparte de un dato económico, es la justificación de que había una brecha importantísima, por ejemplo, en pensiones de jubilación. Cuando un autónomo llegaba a la jubilación, cobraba de media 600 euros menos", ha señalado.

La ministra ha insistido en que las cotizaciones son el punto de partida para proteger a los autónomos y ha afirmado que el Gobierno trabaja para "equiparar y ampliar la protección" del colectivo y que, por ejemplo, puedan tener permisos por nacimiento de 19 semanas.

"Con el diálogo y con la pedagogía confío en que podamos seguir ampliando derechos a los autónomos y, por supuesto, su protección social a través de las cotizaciones", ha recalcado.

MENSAJE DE CONFIANZA EN EL SISTEMA DE PENSIONES

Durante su intervención, la ministra también ha querido lanzar un mensaje de confianza hacia el sistema público de pensiones y ha subrayado que la reforma que se ha realizado en él "no se ha hecho con una mirada a corto plazo o de una legislatura", sino que parte de proyecciones para los próximos 30 años.

"Y sobre todo, algo que da mucha tranquilidad, es que el Gobierno decide someterla a exámenes, porque la mejor manera de transmitir una tranquilidad es que una autoridad independiente como puede ser la AIReF, examine, analice y dé esos mensajes de certidumbre", ha abundado.