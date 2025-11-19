La Seguridad Social gana 23.549 afiliados en la primera quincena de noviembre

MADRID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La afiliación a la Seguridad Social se ha incrementado en 23.549 ocupados (+0,1%) en la primera quincena de noviembre (del día 3 al día 14), hasta sumar 21.796.251 cotizantes en la serie diaria de afiliados, según ha informado este miércoles el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

El departamento que dirige Elma Saiz ha señalado que la serie diaria alcanzó el día 13 de noviembre los 21.814.565 afiliados a la Seguridad Social y suma más de medio millón de afiliados con respecto a esta misma fecha de 2024, en concreto 510.090 afiliados más.

En términos desestacionalizados, la primera quincena de noviembre se cerró con 21.814.600 afiliados gracias al incremento de 44.956 ocupados en el último mes.

Descontando la estacionalidad y el efecto calendario, la afiliación a la Seguridad Social suma 517.974 ocupados en el último año, "cifra en línea con los niveles tanto previos como posteriores a la pandemia", con un incremento de 451.193 afiliados desde el arranque de 2025.

Según Seguridad Social, el número total de afiliados ha aumentado en 977.057 personas en la serie ajustada desde diciembre de 2023 y en 1.523.223 desde diciembre de 2022, antes de la entrada en vigor de la reforma laboral.

"Los datos de afiliación a la Seguridad Social continúan demostrando el dinamismo de nuestro mercado de trabajo. Y, además, no sólo hay más empleo, sino que es de mayor calidad", ha destacado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.