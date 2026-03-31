SEPE recibe 25 millones para poner en marcha políticas activas de empelo correspondientes a 1.000 jóvenes

Archivo - Un logo del SEPE de la oficina de empleo del SEPE del Barrio del Pilar, a 2 de abril de 2024, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha aprobado un crédito extraordinario de 25 millones de euros para que el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) desarrolle políticas activas de empleo que aspiran a contar con la participación de 1.000 jóvenes con el objetivo de mejorar la empleabilidad de la juventud.

Concretamente, este crédito pretende desarrollar programas de formación y empleo para preparar a personas jóvenes vulnerables, en especial, menores extranjeros no acompañados, para el mercado laboral con el propósito de fomentar la inserción laboral.

El SEPE ha considerado "necesaria" la tramitación de este crédito extraordinario aprobado por el Consejo de Ministros.