Sordo y Álvarez piden a Sánchez que convoque a los sindicatos para abordar la guerra en Oriente Medio

Los secretarios generales de UGT (i), Pepe Álvarez, y CC.OO. (d), Unai Sordo, durante la ofrenda floral con motivo de los 50 años de la matanza del 3 de marzo - IÑAKI BERASALUCE

VITORIA, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos CCOO y UGT pedirán al Gobierno de Pedro Sánchez que convoque "cuanto antes" a los agentes sociales para abordar "el conjunto de los escenarios que se pueden abrir" como consecuencia de "la guerra que ha desatado EEUU en Oriente Medio" y los efectos que puede tener en los sectores productivos, "pero también en los bolsillos de las familias", según ha anunciado el secretario general de CCOO, Unai Sordo.

Unai Sordo y el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, han participado este martes en la ofrenda floral en el monolito de Zaramaga de Vitoria-Gasteiz con motivo del 50 aniversario de la masacre del 3 de marzo de 1976, en la que cinco personas murieron por disparos de la Policía Armada contra los participantes en una protesta obrera.

En declaraciones a los medios, Unai Sordo ha valorado los datos del paro de febrero que, según ha dicho, "indican que la evolución del empleo en España sigue siendo buena". Tras subrayar que es "una de las mejores variables económicas", ha añadido que, "en principio, la gran duda es la expectativa general que se está dando en el mundo por la guerra que se está abriendo en Oriente Medio".

Sordo ha insistido en que los datos del paro "van en la línea de los últimos trimestres" y, en su opinión, España va a "seguir generando empleo".

En esa línea, ha asegurado que España "está en disposición de acceder al pleno empleo si no se desbarata la situación geopolítica y tiene que ver, entre otras cosas, con la inversión productiva, con la inversión pública y con las medidas que se han tomado en el mercado laboral, por ejemplo, el impulso del salario mínimo interprofesional o la reducción drástica de la temporalidad después de la reforma laboral".

Sin embargo, el líder de CCOO ha insistido en que "la gran duda, lógicamente, es la situación geopolítica global", y ha considerado que "el incremento de los precios de los combustibles y de los precios generales" que esto "puede derivar" requiere "un espacio de diálogo y de concertación social a nivel del país".

Por ello, CCOO y UGT piden al Gobierno de Sánchez que, "cuanto antes, convoque a los agentes sociales para abordar el conjunto de los escenarios que se pueden abrir después de la conflagración bélica que ha desatado en Estados Unidos en Oriente Medio y las consecuencias que puede tener también sobre sectores que se puedan ver impactados en un incremento de precios en los próximos meses".

"Sabemos que estas cosas tienen efectos en los bolsillos de las familias, pero también en la evolución de sectores productivos y, por tanto, en la evolución del empleo, así que cuanto antes abordemos la situación, mejor", ha advertido Unai Sordo.

"MUY CAUTOS"

Por su parte, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha incidido en la necesidad de reunirse con el presidente del Gobierno "lo más rápido posible" y ha apuntado que la situación actual, "con las bombas cayendo incluso en Europa", no se puede desvincular de los datos del desempleo.

Según ha añadido, la coyuntura hace ser "muy cautos" a ambos sindicatos respecto a cómo va a evolucionar la situación económica en Europa y "en concreto en España". "No es posible pensar que si se mantiene la actual situación de bloqueo que estamos viviendo, si se mantiene el conflicto bélico abierto, se va a mantener la misma situación económica en nuestro país", ha indicado.

Respecto a los datos del paro de febrero, hechos públicos este martes, ha destacado que "van en la misma línea" que en los últimos años, sin "grandes cambios", aunque "un poco peores" que los de 2025.

En su opinión, cuando los datos mensuales del desempleo "van un poco mejor o un poco peor", no ofrecen "ninguna novedad" respecto a que "España tiene una economía que está funcionando, que crea empleo y que genera riqueza". "Creo que estos datos van en esa misma dirección", ha dicho.

No obstante, Álvarez ha emplazado a "ver cuál es la situación" que se puede originar "en función de la propia coyuntura de la guerra y la afección que tenga sobre la economía".

Ante el incremento del precio del combustible, se ha mostrado convencido de que se trata de "una subida especulativa". "Siempre pasa lo mismo, sube rápidamente. Creo que esto es pura especulación", ha concluido.