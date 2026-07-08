Sordo (CCOO) y Álvarez (UGT) cargan contra el "relato tendencioso" y las "falsedades" del PP sobre las bajas

Archivo - El secretario general de CCOO, Unai Sordo (i) y el secretario general de UGT, Pepe Álvarez (d). - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, y el de UGT, Pepe Álvarez, han cargado contra las declaraciones del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, sobre las bajas laborales, asegurando que "no es verdad que en España nadie se pueda coger la baja sin justificar".

Para Sordo, es un despropósito iniciar un debate sobre las bajas que afectan a millones de personas trabajadoras en España desde "falsedades". "No es verdad que en España nadie se pueda coger la baja sin justificar. No es verdad que el 40% de las bajas en nuestro país se ven en fraude de ley", ha remarcado en declaraciones difundidas a los medios.

Además, Sordo ha desmentido que los médicos den la baja sin que exista una enfermedad, ni que en España se cobre lo mismo trabajando que estando de baja. "La causa de que haya más bajas y estén durando el tiempo que duran tiene mucho que ver con la situación de la atención sanitaria que existe en nuestro país", ha explicado el líder sindical.

Por ello, considera que se debe establecer un debate serio sobre las condiciones de trabajo, sobre el sistema de cuidados y hablar de la calidad de prevención que existe en muchas empresas.

"Lo que no es de recibo es que ni la patronal ni el responsable del Partido Popular demonicen a las personas que se ven obligadas a coger la baja y haga un relato absolutamente tendencioso. No vamos a transigir. No se puede considerar que sean los trabajadores que sufren las enfermedades los causantes y los culpables de esas enfermedades", ha enfatizado.

En esta línea, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha señalado que el absentismo conlleva sanciones, porque no tiene justificación y considera que meter en el mismo saco las bajas laborales, permisos y licencias "es un disparate".