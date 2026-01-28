Sordo (CCOO) avisa de las condiciones para sumar a CEOE al acuerdo del SMI: "Ojo a cambio de qué"

Archivo - El secretario general de CCOO, Unai Sordo. - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

MADRID, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha avisado de las "condiciones" y "a cambio de qué" se está buscando incorporar a la CEOE al acuerdo para subir el salario mínimo interprofesional (SMI) de 2026, tras poner encima de la mesa el Ministerio de Trabajo un incentivo fiscal a las empresas con mayor afectación al salario mínimo y condicionado a subir el salario y mantener la plantilla.

"Comparto que ojalá se incorpore la CEOE a un acuerdo tripartito en SMI, pero ojo en qué condiciones y a cambio de qué. Creo que es una mala pedagogía si es lo que se plantea, que tampoco lo afirmo, decir que el SMI se sube si lo pagan todos los españoles y todas las españolas. No creo que vaya por ahí el tiro, pero ojo con algunas lógicas que son perversas desde un punto de vista progresista", ha expuesto Sordo en un encuentro informativo este miércoles.

El secretario general de CCOO ha valorado de forma positiva que la CEOE se incorpore al acuerdo para la subida del SMI en 2026, ya que al país le vendría "bien" una imagen de acuerdo tripartido y sería más fácil a la hora de aplicarlo si las empresas están en el acuerdo.

Sin embargo, ha reiterado que no le gusta "cómo suena la música" y, ante la ausencia de una propuesta por escrito por el momento por parte de Trabajo, ha recordado que el impuesto de sociedades es el único gran impuesto que no ha recuperado el nivel de recaudación previo a la crisis de 2008.

"El impuesto de sociedades tiene ya una multitud de fórmulas de exoneración, de bonificación, que hacen que el porcentaje de las empresas sobre sus beneficios de media pues apenas paguen el 10%. Claro, introducir más bonificaciones en el impuesto de sociedades, a cambio de que CEOE apoye una subida del SMI, así a priori yo no lo veo", ha indicado.

En esta línea, ha afirmado que no cree que la bonificación fiscal "sea un gesto de cara a la galería" y considera que es un gesto que podría ser "inconveniente" en función de cómo se plantee.

LA REGULACIÓN DEL REGISTRO HORARIO SE MOVERÁ EN LOS PRÓXIMOS DÍAS

Sobre la nueva regulación del registro horario, que el Ministerio de Trabajo está impulsando tras decaer la rebaja de jornada hasta las 37,5 horas, ha afirmado que se moverá en los próximos días tras la presión ejercida por los sindicatos.

"Nos preocupa mucho (...) Hemos presionado en Trabajo, en Economía, donde nos dicen que no tienen nada que ver con esto. Parece que se mueve", ha expuesto.

Durante la rueda de prensa, Sordo también ha indicado que en los próximos meses CCOO realizará 19 asambleas sindicales a lo largo del país, con la idea de movilizar entre 20.000 y 25.000 personas.

Además, ha criticado los bulos que se han producido tras aprobar el Gobierno ayer un real decreto para regularizar a migrantes y ha asegurado que España necesita de mano de obra extranjera para seguir creciendo económicamente, pero que se debe hacer de manera organizada y no tirando hacia abajo los salarios, como "muchas veces" la patronal quiere.