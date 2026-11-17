El secretario general de CCOO, Unai Sordo. - Ananda Manjón / Europa Press

MADRID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, señalado este martes que la subida salarial del 4,5% para los funcionarios en 2027, que se aprobará hoy en el Consejo de Ministros, "tiene que ser la habitual para todos los trabajadores teniendo en cuenta la inflación".

Así se ha manifestado el líder sindical en declaraciones a los medios después de un desayuno informativo de Europa Press con la candidata de Frente Amplio de cara a las elecciones del 29 de noviembre, Ada Colau.

Para Sordo, es "importante" resaltar que la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para el próximo año, del 5,3% --hasta los 1.286 euros al mes en 14 pagas-- y que se aprueba hoy, también es "una subida relevante", aunque "no cumple algunos de los compromisos que tenía el Gobierno".

Por ello, ha pedido que el incremento generalizado de los salarios se convierta en "la gran apuesta" del país, junto con las políticas de vivienda, y ha defendido que las subidas salariales tengan en cuenta la evolución de la inflación.

"En eso vamos a trabajar", ha señalado Sordo, quien ha ha apoyado la propuesta de Colau de reducir la jornada laboral a 32 horas semanales. "A mí la reducción de jornada me parece estupenda y necesaria", ha indicado, señalando que debe reducirse "por ley" y a través de la negociación colectiva en función de las "realidades de los sectores".

Preguntado por las críticas del Frente Amplio al PSOE por incorporar a su programa electoral medidas impulsadas previamente por la primera formación, Sordo ha considerado que "es muy importante que medidas que vienen desde la izquierda y que muchas son de inspiración sindical, cada vez se abran paso en los programas de los partidos políticos, cuantos más mejor".

No obstante, ha subrayado que "lo que hay que hacer también es cumplir los compromisos" y ha puesto como ejemplo la regulación del registro de jornada, sobre la que ha asegurado que el Gobierno "todavía está a tiempo de regular convenientemente el registro de jornada".

En este sentido, ha señalado que "la Diputación Permanente lo puede hacer, ni siquiera hace falta votarse, esto lo puede hacer el Gobierno a través de un desarrollo reglamentario". "Están muy bien los compromisos en los programas electorales, pero está todavía mejor cumplir con los compromisos que se tienen contraídos con los sindicatos y el registro horario es uno de ellos", ha añadido.

Sobre el futuro después del 29 de noviembre, Sordo ha señalado que habrá esperar a que "vote la gente" para luego hablar con el "Gobierno que salga", aunque ha manifestado su confianza en que será "progresista".