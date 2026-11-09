Sordo (CCOO) prevé seguimiento "importante" pero desigual de la huelga y llama a ir a las manifestaciones

Archivo - El secretario general de Comisiones Obreras (CCOO), Unai Sordo - H.Bilbao - Europa Press - Archivo

MADRID, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, prevé un seguimiento "importante" de la huelga general convocada para este miércoles, 11 de noviembre, aunque reconoce que será dispar y "asimétrico" según los territorios y los sectores productivos.

Por ello, en una entrevista con Europa Press, Sordo ha hecho un llamamiento explícito a los indecisos para que secunden el paro laboral en sus empresas y, si no pueden, que acudan a las movilizaciones y manifestaciones previstas para esta jornada.

"A los indecisos les diría que, si pueden y están en disposición, paren en sus centros de trabajo y que, en todo caso, acudan a las movilizaciones", ha señalado Sordo.

Así, aunque ha remarcado que el sindicato aspira a lograr un seguimiento "importante" de la huelga en los centros de trabajo, el dirigente sindical ha defendido que el verdadero éxito de la jornada deberá medirse, sobre todo, "en función de la visibilidad de la gente en la calle" en las manifestaciones programadas para ese día.

El líder de CCOO ha advertido de que la crisis de la vivienda, motivo central de la convocatoria de huelga, interpela a todos los poderes públicos: "Ninguna de las tres administraciones es inocente sobre la situación de la vivienda en España".

Sordo ha defendido que el objetivo prioritario del 11N es "generar una oleada de movilización social a favor de que la vivienda pase a formar parte de los pilares del Estado de Bienestar en los próximos años" y modificar el rumbo de las medidas adoptadas durante las últimas décadas.

El responsable sindical ha explicado que la fisonomía de esta huelga difiere sustancialmente del "viejo paro industrial" debido a factores contemporáneos como la extensión del teletrabajo.

Así y ante la previsión de que muchas compañías recurran al trabajo a distancia para sortear incidencias en la movilidad, Sordo ha advertido de que estas plantillas "también pueden ejercer su derecho a la huelga desconectándose ese día del teletrabajo, exactamente igual que en cualquier situación de presencialidad".

EL SINDICALISMO DE CLASE "NO PUEDE PERMANECER EN UNA TORRE DE MARFIL"

Sordo ha rechazado tajantemente la tesis de que CCOO se haya visto arrastrada a secundar la protesta al rebufo de colectivos sociales como el Sindicato de Inquilinas.

"¿Podíamos no haber convocado la huelga y haber llamado simplemente a la movilización?. Sí, pero seguramente estas nuevas generaciones nos hubieran sentido ajenos al elemento que a ellos les impide llegar a una vida adulta (la vivienda). Y creo que el viaje que hemos hecho ha sido ese, decir: oye, vamos a dar dimensión de paro laboral y por tanto nos metemos en la iconografía de la huelga general sabiendo que va a ser muy heterodoxa y que no va a ser una huelga industrial al uso", ha explicado.

Según el dirigente de CCOO, el sindicato ha realizado una lectura actualizada de la sociedad de 2026, alejada de los esquemas homogéneos de los años 80 y 90, donde el conflicto laboral tradicional resultaba más fácilmente identificable.

"Hoy la gente de 35 años para abajo seguramente ve que su gran foco de desigualdad, o de no poder acceder a una vida adulta, no procede de una tasa altísima de paro juvenil -que se ha reducido a menos de la mitad-, sino de que, aun trabajando y cobrando un salario medio, ni remotamente puede tener un piso", ha expuesto.

Por ello, ha reivindicado la necesidad de que las organizaciones tradicionales ensanchen su radio de acción: "El sindicalismo de clase no puede permanecer en la torre de marfil del salario, el convenio y el comité de empresa; tiene que abrirse a un escenario distinto y moverse en dinámicas más líquidas y fluidas".

ASIMETRÍA TERRITORIAL EN EL SEGUIMIENTO DE LA HUELGA

Sordo ha remarcado a Europa Press que la huelga funcionará como un "abrazo intergeneracional" donde convivirán trabajadores consolidados y aquellos situados en el "extrarradio laboral", con un impacto dispar según la geografía.

"A nadie se le escapa que no es lo mismo el problema de la vivienda en Ibiza, Menorca, Málaga, Madrid, Barcelona o Bilbao, que en Zamora o en la España interior, donde el problema es que no retiene población y las casas se quedan vacías", ha apuntado.

Por este motivo, ha recordado que el sindicato ha incorporado como ejes reivindicativos la mejora de los salarios y la defensa de los servicios públicos, fundamentales para vertebrar las zonas despobladas.

Preguntado por las críticas que sitúan el 11N como una huelga dirigida contra los partidos de la oposición -tesis expuesta desde sectores conservadores e insinuada por la exministra María Jesús Montero-, Sordo lo ha negado con rotundidad: "No es una huelga general contra la oposición, pero sí alude a muchos actores políticos e institucionales".

En esa línea, ha subrayado que, aunque las comunidades autónomas ostenten el grueso de las competencias en vivienda, ante una problemática estructural como la vivienda, "ninguna institución puede ponerse de perfil".

En este punto, ha aludido también al poder legislativo, pues PP, Vox y Junts "evitaron la convalidación de dos reales decretos-leyes que paliaban en parte los problemas de la vivienda".

Preguntado por si cree que el accidente ferroviario de Urda (Toledo) ha influido en el ánimo ciudadano para ir o no la huelga, Sordo ha situado el impacto social de este siniestro en un plano anímico general, no vinculado directamente con el paro del próximo miércoles.

Así, ha reconocido que esta tragedia ha supuesto "un shock emocional importante", pero ha insistido en que desde el sindicato perciben esa conmoción colectiva a nivel general y "no tanto respecto a la huelga".

CREE QUE LA CEOE NO IMPUGNARÁ LA HUELGA

El líder de CCOO ha conectado directamente la convocatoria de la huelga con el acuerdo de negociación colectiva (AENC) que la CEOE se niega a negociar, aseverando que "los pisos se pagan con un salario y la subida de la inflación se afronta con un sueldo".

En este sentido, Sordo ha acusado a la CEOE de maniobrar tácticamente para congelar la renovación del AENC: "Estoy convencido de que la patronal lleva un tiempo esperando a ver si hay un cambio de ciclo político para negociar en serio en función de la configuración de las mayorías".

Según ha detallado, la cúpula empresarial aspira a un hipotético Gobierno respaldado por la derecha y la extrema derecha que propicie "un escenario de reducción de costes laborales, disminución de salarios brutos, exoneración en las bajas por contingencias comunes y una modificación radical de la legislación laboral".

Frente a esta situación, el líder de CCOO ha remarcado que a los sindicatos les corresponde "presionar desde la movilización". En este sentido, ha recordado que por eso creó junto a UGT una caja de resistencia, dotada con cuatro millones de euros, para sostener conflictos laborales como el paro de cinco días iniciado en el sector cárnico.

Respecto a la posibilidad de que la patronal impugne la huelga general tras su celebración, Sordo ha descartado de plano este extremo: "No lo va a hacer, no lo va a hacer. Son cosas que se dicen por coger foco mediático y por impulsos que no tienen ningún sentido".

A este respecto y contra el argumento patronal de que se trata de una huelga ilegal, alejada del foco laboral, Sordo ha argumentado que el acceso a una vivienda condiciona de lleno la renta disponible y las condiciones sociolaborales, y que cualquier movilización impulsada por CCOO, como la huelga del próximo miércoles, integra un componente estrictamente salarial ante un IPC interanual situado actualmente en el 4,9%.