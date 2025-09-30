Sordo (CCOO) quiere una subida "fuerte" de salarios en el próximo Acuerdo para el Empleo

MADRID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha defendido una subida "fuerte" de los salarios para el próximo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), que organizaciones sindicales y patronales deberán negociar, aunque duda de la actitud que va a tener la CEOE sobre esta perspectiva.

Así lo ha expuesto Sordo en una entrevista en 'RNE' recogida por Europa Press, en la que ha asegurado que "hay margen" para acometer una subida que permita recuperar el poder adquisitivo de los salarios y que, además, será "bueno" en términos de crecimiento económico.

Preguntado por las relaciones entre sindicatos y patronal, Sordo ha reconocido que, en general, llegar a acuerdos tripartitos -- Gobierno, patronal y sindicatos -- en la actualidad es "difícil" por el nivel de tensión promovido por las derechas políticas.

"Luego, llegar a acuerdos como hemos llegado, al de la jornada, en este caso bipartitos, pero que no concitan mayoría suficiente del Congreso, limitan el marco del diálogo social tripartito", ha expuesto a la vez que indicado que, en su opinión, CEOE "no está por la labor de alcanzar ningún acuerdo tripartito".

Por ello, Sordo ha indicado que sería positivo que organizaciones sindicales y patronal alcanzaran un acuerdo para el próximo AENC, ya que se daría un mensaje de "solidez y de responsabilidades de los agentes sociales".