Sordo rechaza una bajada "generalizada" de impuestos y pide limitar el precio de la energía por la guerra

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, y el de CCOO Euskadi, Santi Martínez, en una manifestación en Bilbao.- H.BILBAO/EUROPA PRESS

BILBAO 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha mostrado su rechazo a una bajada "generalizada" de impuestos por la guerra en Irán y Oriente Medio, pero sí reclamará la limitación de los precios de la energía o medidas para la protección del empleo y la actividad económica si son necesarias.

El dirigente sindical ha avanzado que esta será la postura que defenderá CCOO ante la reunión que mantendrá este jueves con representantes del Gobierno de España y otros agentes sociales para evaluar posibles actuaciones por los efectos del conflicto.

Sordo ha hecho esta declaración en una rueda de prensa ofrecida este miércoles en Palma, antes de participar en un encuentro con delegados de CCOO en Baleares, con motivo de la campaña 'De las respuestas a la acción' promovida a nivel estatal.

De esta manera, ha apuntado que se debe actuar de forma "paralela" al desarrollo de los acontecimientos y no "precipitarse", aunque ha reconocido que un alargamiento y escalada del conflicto generaría un incremento en los precios de los combustibles y posibles cortes en las cadenas de suministros, lo que desencadenaría una subida de la inflación "garantizada".

Sordo ha criticado que la "única receta" de la "derecha" y las organizaciones empresariales sea la bajada de impuestos pero luego se pida que se movilicen recursos públicos para aplicar distintas medidas, algo que han considerado que es "incompatible".

"Los ERTES y las prestaciones a los autónomos en la pandemia supusieron la inversión de 30.000 millones de euros de dinero público y no se puede soplar y sorber al mismo tiempo. Una cosa es tomar medidas concretas sobre algún tipo impositivo pero CCOO no comparte una reducción generalizada de impuestos", ha alegado

Al mismo tiempo, ha pedido que se monitoricen los efectos que tenga esta crisis sobre el empleo a nivel "sectorial" y, si es necesario, activar medidas para preservar los puestos de trabajo.

El representante sindical ha subrayado que una de sus peticiones al Ejecutivo ha sido que haga una memoria económica del coste de la medidas, para explicar a la gente lo que cuesta "salvar la economía" porque "así los discursos antiimpuestos son más fácil contradecirlos".

"El conjunto de las medidas tienen que ser coherentes. No se puede desarmar fiscalmente al Estado, luego pedir que el Estado te salve y luego criticar cuando se endeuda. Todo no puede ser", ha rematado.

UNA GUERRA INICIADA POR UN "NUEVO NAPOLEÓN"

Sordo ha señalado que la guerra en Irán es "unilateral" y está "fuera de todo marco de la legalidad internacional", que ha sido provocada por un "nuevo Nepoleón" --en referencia al presidente de EEUU, Donald Trump--, lo que puede desencadenar una escalada que "no se sabe qué dimensiones puede adquirir", pero que ha asegurado que ya ha provocado consecuencias económicas.

También ha censurado que esta guerra "no está lejos" de otras actuaciones de EEUU en los últimos tiempos y ha citado el caso de la intervención en Venezuela o la guerra arancelaria con la UE y otros países.

Por ello, ha pedido a los representantes de la UE que pongan "pie en pared" ante un "tirano" que trata de "fragmentarla" para que sea un "espacio político roto que no pinte nada en el mundo". Ante esto, ha llamado a reconducir las relaciones internacionales y "oponer resistencias".

Sordo ha resaltado que uno de los "pocos" gobiernos que ha hecho esto es el Gobierno de España con declaraciones que van en la "buena línea" y que le han costado "amenazas" de una guerra comercial. Por tanto, ha sostenido que esto "merece una contestación" como la declaración que han firmado los sindicatos europeos a favor del Ejecutivo y la manifestación de la Confederación Europea de Sindicatos que se celebrará el 18 de junio en Madrid.

Al mismo tiempo, ha dedicado una crítica a las palabras de la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, en las que afirmó que la UE "no puede ser guardiana del viejo orden mundial", ya que, a su manera de ver, debe aspirar a ser una "referencia democrática".

"Si cree que un mundo regido en normas es algo viejo, mejor que se vaya a su casa y se dedique a otra cosa. Si no rectifica, esta mujer está inhabilitada para ser presidenta de la UE", ha indicado.

Sordo ha propuesto reforzar la política industrial europea para producir más cosas en el continente, recomponer las relaciones comerciales con todo el mundo y "mejorar los niveles de seguridad propios" para dejar de depender de EEUU.

SUBIDAS SALARIALES DE ENTRE EL 4 Y 7%

Por otra parte, ha relatado que con la campaña 'De las respuestas a la acción' pretende movilizar hasta unos 25.000 delegados sindicales de CCOO para activar la negociación colectiva y, llegado el caso, el conflicto.

Bajo la consigna 'salarios, techo y tiempo', tratará de evidenciar la "profunda desigualdad" que hay en España en el reparto de la renta, ya que mientras los salarios medios y más bajos suben, los sueldos que se encuentran en el rango entre el salario mínimo interprofesional y el salario medio están "estancados".

Esta situación ha afirmado que afecta a entre diez y once millones de personas en todo el Estado, por lo que el encarecimiento de la vivienda y los productos básicos provoca que haya familias que "sin estar en situación de pobreza, tienen dificultades para llegar a fin de mes".

Frente al "malestar" que genera esta situación, CCOO ha sugerido una subida salarial general del 4% y del 7% en el caso de los sueldos que no lleguen al salario medio. El argumento es que "casi nunca" las empresas han ganado más dinero que ahora y no solo las del Ibex 35, por lo que la "buena marcha" de la economía ha considerado que debe servir para aumentar los sueldos.

En cuanto a la crisis de vivienda, Sordo ha admitido que "no hay soluciones mágicas" pero ha planteado topar los precios de los alquileres, prohibir las actividades especulativas, movilizar las viviendas vacías y la construcción de promociones de vivienda pública y social.

En esta misma línea ha hablado el secretario general de CCOO en Baleares, José Luis García, quien ha indicado que la marcha de la economía "no se ha traducido" en una mejora de las condiciones de vida, algo que se traduce en "malestar y frustración".

El sindicalista ha remarcado que la "extrema derecha" estaría aprovechando para hacerse "un hueco" con "discursos fáciles" a problemas "complejos", de modo que CCOO trata de proyectar un mensaje de que "no cabe la resignación" y "no dar por supuesto que esto es inevitable".

Además, ha pedido que se dé una respuesta con políticas públicas de vivienda y de mejora de los servicios públicos, ya que su "deterioro" afecta a las rentas de los trabajadores. Aquí, ha puesto los ejemplos del rechazo de los funcionarios a ocupar sus puestos en el archipiélago, el "colapso" en el Hospital Son Espases o la "renuncia" del Govern a fondos para incrementar plazas en la FP pública.