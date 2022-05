Sordo prevé un aumento de la "conflictividad laboral" si la CEOE no acepta cláusulas de revisión salarial

PAMPLONA, 5 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha advertido de un "incremento sustancial de la conflictividad laboral" si las organizaciones empresariales no aceptan cláusulas de revisión salarial para "evitar que los salarios pierdan poder adquisitivo".

En declaraciones a los medios de comunicación, antes de participar en Pamplona en una asamblea con delegados del sindicato, Sordo ha destacado que echa en falta la "corresponsabilidad de los agentes sociales que tuvimos en la pandemia". En este sentido, ha señalado que la CEOE "suscribió acuerdos en pandemia con el Gobierno y los sindicatos y ahora no está siendo corresponsable de la situación".

"Las organizaciones empresariales no pueden pretender que todo el incremento de los costes energéticos y de los precios recaiga sobre los salarios y, por tanto, vamos a emplazar de forma continua a subidas salariales y a cláusulas de revisión y de garantía salarial para evitar que los salarios pierdan poder adquisitivo en este año y en los dos que vienen", ha remarcado.

De momento, ha criticado que la negativa de la CEOE a estas cláusulas de revisión salarial "es taxativa", lo que va a llevar, ha advertido, a "una estrategia de tensionamiento en los convenios colectivos". Al respecto, ha previsto un aumento de la "conflictividad laboral en la segunda parte del año" si los convenios colectivos "no se resuelven de una forma satisfactoria".

El secretario general ha resaltado que "si los precios se moderan en la parte final del año, porque se reducen los precios de la energía", lo que "implicaría que mejoran los excedentes y beneficios de las empresas", "no puede ser que esos beneficios se los apropie el empresariado de este país", sino que "se tienen que distribuir a través de los salarios".

"No vamos a permanecer impasibles ante ese escenario. Si no hay acuerdo estatal de negociación colectiva, vamos a trasladar los contenidos a los convenios colectivos, y si no se da acuerdo en esos convenios colectivos, es más que probable un proceso de incremento sustancial de la conflictividad", ha insistido.

