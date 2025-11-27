Subida salarial retroactiva del 2,5% para los funcionarios en 2025: así quedará la nómina

MADRID 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno y los sindicatos UGT y CSIF han cerrado un acuerdo plurianual para subir los salarios de los más de tres millones de funcionarios un 11% en el periodo 2025-2028, que se distribuirá en un alza del 2,5% para este año; del 1,5% para 2026, con un variable adicional del 0,5% vinculado a la evolución del IPC; del 4,5% para 2027 y del 2% para 2028.

De esta forma, el Gobierno se ha comprometido a pagar en diciembre una subida del 2,5% correspondiente al ejercicio de 2025, con efectos retroactivos desde el 1 de enero de este año.

¿CÓMO QUEDARÁ LA NÓMINA CON ESTE INCREMENTO DEL 2,5%?

Al ser un pago retroactivo, se compensa al trabajador por el tiempo pasado en el que ya debería haber cobrado ese aumento pero aún no lo ha percibido, que en este caso aplica al ejercicio completo de 2025.

De este modo, el incremento en la nómina de diciembre se calcula tomando como referencia el salario que tenían los funcionarios a 31 de diciembre de 2024 y se aplica la subida del 2,5% sobre cada mes en 14 pagas a un año completo.

Por ejemplo, en el caso de un funcionario con un sueldo base de 861,46 euros brutos al mes a cierre de 2024, dos trienios (57,18 euros), un complemento de destino de 400 euros y un complemento específico de 500 euros, se le aplicaría un incremento del 2,5% en 14 pagas (contando las 2 extras). Tomando como ejemplo el total de retribuciones incrementables --1.818 euros anuales x 2,5%--, el aumento sería de 45,45 euros al mes.

Teniendo en cuenta las pagas extraordinarias, el incremento del 2,5% se aplica a las 14 pagas correspondientes a 2025, de forma que el incremento anual equivale en este caso a 636,3 euros que se abonarían en diciembre.

No obstante, el pago podría sufrir retrasos si la Administración responsable no dispone de todos los elementos formales necesarios o no puede hacerse por motivos técnicos, en cuyo caso se abonará en la primera nómina en que sea posible.

¿A QUIÉNES AFECTA LA SUBIDA DEL 2,5%?

El incremento salarial beneficia a todo el personal al servicio del sector público: funcionarios, laborales y estatutarios.

En esta línea, en caso de fallecimiento del funcionario, los herederos pueden solicitar los atrasos.

¿CÓMO SE REALIZA EL PAGO?

Si el empleado no ha cambiado de destino el abono es automático. Si el trabajador ha cambiado de destino, Administración o ha cesado, debe solicitar el pago al órgano correspondiente.

ASÍ SE APLICARÍA LA SUBIDA EN LOS PRÓXIMOS AÑOS

Para 2026, el Gobierno y los sindicatos han acordado un incremento salarial fijo del 1,5%, al que se añadiría medio punto más si la inflación a final de año iguala o supera la subida fija del 1,5%. En caso de ser así, ese 0,5% adicional se abonará en el primer trimestre de 2027 con efectos retroactivos.

El del 2026 es el único incremento que contará con una parte fija y variable, todos los demás serán exclusivamente fijos.

¿QUÉ OTRAS MEJORAS CONTEMPLA EL ACUERDO?

Los funcionarios contarán con diversas mejoras en las condiciones laborales, como la eliminación de la tasa de reposición, la agilización de los procesos selectivos y el refuerzo de las plantillas de atención al público, entre otros aspectos.

En cuanto a la tasa de reposición, las administraciones tenían limitadas las plazas que podían sacar a oferta en función de cuántos empleados se jubilaran o causaran baja (tasa de reposición). Al eliminar esa tasa, las administraciones podrán convocar más plazas según sus necesidades reales, lo que permite reforzar plantillas y reducir la temporalidad.

Asimismo, en cuanto a la agilización de procesos selectivos, el acuerdo pretende que las oposiciones y procesos de selección tarden menos tiempo en resolverse, permitiendo que las vacantes se cubran en el menor tiempo posible.