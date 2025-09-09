Sumar censura el veto de PP, Vox y Junts a la reducción de jornada: "Votan en contra de doce millones de trabajadores"

Archivo - La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, durante una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, a 8 de julio de 2025, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Sumar ha censurado este martes que PP, Vox y Junts vayan a sumar sus escaños en el Congreso para devolver el proyecto para reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales al Gobierno mediante sendas enmiendas de totalidad que se votarán el miércoles en la Cámara Baja.

Las tres formaciones suman una mayoría absoluta de 177 votos en el Parlamento y han confirmado que mantendrán sus enmiendas de totalidad para que la norma se retire de la tramitación parlamentaria en el Congreso.

En este escenario, diferentes diputados de Sumar han censurado la decisión de PP, Vox y Junts y han coincidido en criticar que con sus enmiendas no están yendo en contra del Gobierno de coalición, sino contra más de doce millones de personas trabajadoras.

"ESTÁN VOTANDO EN CONTRA DE CAJERAS, SANITARIOS Y REPARTIDORES"

"Quien vota en contra está votando en contra de las cajeras, sanitarios, repartidores, del conjunto de gente trabajadora que levanta y sostiene este país hace muchísimos años", ha señalado en rueda de prensa la portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero.

En este escenario, Barbero ha remarcado que reducir la jornada es adentrarse en un nuevo tiempo que es "necesario" y "justo", por eso ha instado a PP, Vox y Junts a que reflexionen y que se sitúen al lado del progreso del país.

Por su parte, la diputada de Más Madrid integrada en Sumar Tesh Sidi ha dicho que no comprende que el PP tampoco quiera este proyecto porque el líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, apostaba en campaña electoral por una jornada flexible que podía distribuirse en cuatro días semanales.

COMPROMÍS TACHA DE "TRUMPISTA" A LA OPOSICIÓN

A su vez, el diputado de Compromís integrado en Sumar, Alberto Ibáñez, ha tachado a la oposición de "trumpista" y "muy irresponsable" por posicionarse en contra de esta medida con una argumentación "esclavista".

En lo que respecta al dirigente de En Comú y primer secretario de la Mesa del Congreso, Gerardo Pisarello, ha dicho que "es muy difícil entender" las razones por las que PP, Vox y Junts impiden continuar con el trámite parlamentario de un proyecto que "beneficiaría a muchos trabajadores".

A esto, Pisarello ha sumado un reproche a los de Carles Puigdemont por colocarse "al costado" de PP y Vox y que su rechace la norma sólo para "contentar" a la patronal catalana (Foment de Treball).