La tasa de paro del Reino Unido escala al 5%, en máximos desde 2021

MADRID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La tasa de desempleo del Reino Unido se situó en el 5% entre julio y septiembre, lo que representa un incremento con respecto del 4,8% observado entre junio y agosto, así como la mayor lectura de paro en el país desde febrero de 2021, según ha informado la Oficina Nacional de Estadística (ONS).

En el trimestre, la tasa de paro masculina fue del 5,4%, mientras que la femenina era del 4,5%, frente al 5,1% y el 4,5%, respectivamente, de la anterior lectura.

De su lado, la tasa de empleo se estimó en un 75% entre julio y septiembre, lo que representa un descenso de dos décimas en el último trimestre.

Asimismo, la tasa de inactividad económica en el Reino Unido para personas de entre 16 y 64 años se estimó en un 21% entre julio y septiembre, prácticamente sin cambios.

De su lado, el incremento anual de los ingresos medios de los empleados para los salarios ordinarios (sin incluir bonificaciones) fue del 4,6%, mientras que para los ingresos totales (incluidas las bonificaciones), fue del 4,8%. El crecimiento medio anual de los salarios ordinarios fue del 4,2% en el sector privado y del 6,6% en el sector público.