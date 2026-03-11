CCOO y UGT inician hoy las negociaciones para democratizar las empresas, sin la CEOE en la mesa

Archivo - (I-D) El secretario general de UGT, Pepe Álvarez; la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz y el secretario general de CCOO y UGT, Unai Sordo.- Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Trabajo y Economía Social se reunirá este jueves a las 16.00 horas con las organizaciones sindicales CCOO y UGT para iniciar la mesa de negociación para la democratización de las empresas, un encuentro al que la CEOE ya ha anunciado que no acudirá.

Desde la CEOE han justificado su rechazo a la participación en esta en que la propuesta del Departamento que dirige Yolanda Díaz "supone un nuevo ejercicio de intervencionismo y una vulneración del derecho a la propiedad privada".

En este sentido, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha cargado contra el Ministerio de Trabajo por plantear, "con la que está cayendo", el "debate absurdo" de dejar entrar a los sindicatos en los consejos de administración de las empresas, lo que el Departamento de Yolanda Díaz denomina como "democratizar la empresa".

Garamendi considera "incomprensible" entrar en materias que "sólo crean falta de confianza e inestabilidad" y que perjudicarán la inversión y aseguró que su organización "no puede sentarse a una mesa" de negociación que parte de "una premisa absurda".

Desde la CEOE defienden que la propuesta de reforma de Trabajo atenta contra el artículo 38 de la Constitución, que preserva los principios de la libertad de empresa.

Del mismo modo, sostiene la patronal, el Estatuto de los Trabajadores también otorga a las empresas la capacidad de organización y dirección, "cuestión que también se orilla de forma grave".

LA REFORMA QUE QUIERE TRABAJO

El Ministerio de Trabajo quiere desplegar el artículo 129.2 de la Constitución Española y dar voz a los trabajadores en las decisiones de las empresas, así como permitir la participación en la propiedad de los trabajadores, para lo que la ministra Díaz ya avanzó que impulsará una ley.

"Dieciocho Estados miembros tienen fórmulas de codecisión, de voz y de participación en el modelo productivo europeo y es España realmente, la anomalía en la ubicación de la participación de la gente trabajadora en el seno de los lugares donde se toman las decisiones importantes en las empresas", expuso recientemente la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz.

La ministra llevó hace unas semanas al Consejo de Ministros un informe elaborado por la Comisión Internacional de expertos de alto nivel sobre la democracia en el trabajo.

El informe, presentado a principios de febrero por el grupo de expertos de Díaz, plantea que los trabajadores tengan un tercio de los puestos en el consejo de administración en las empresas de entre 50 a 1.000 empleados y que supongan la mitad de los asientos en las empresas de más de 1.000 trabajadores.

Para que los trabajadores participen más en la propiedad, el informe propone umbrales mínimos, con un requisito legal de abrir el capital a la propiedad de los trabajadores en al menos un 2% y con un mínimo del 10% en grandes corporaciones.