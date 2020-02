Trabajo lanzará un plan para atajar temporalidad fraudulenta y falsos autónomos con el uso de 'big data'

Actualizado 21/02/2020 16:35:54 CET

MADRID, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha anunciado el lanzamiento de un 'Plan Director por un Trabajo Digno' con acciones específicas en los sectores y trabajos más problemáticos, como la temporalidad fraudulenta, el contrato a tiempo parcial con jornadas no declaradas o falsos autónomos. En esta línea, ha afirmado que se utilizarán mecanismos de 'big data' para reforzar el sistema de control sancionador.

Así lo ha señalado durante su intervención en la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Congreso, donde ha resaltado que el Gobierno va a reforzar los efectivos de la Inspección de Trabajo para afrontar con garantías la lucha contra el fraude en diferentes planos y para garantizar, en definitiva, la legalidad en el ámbito laboral.

"Los esfuerzos se centrarán en el uso de la contratación temporal concatenada por un mismo trabajador o puesto, el uso fraudulento del contrato a tiempo parcial con jornadas no declaradas y la identificación de relaciones extralaborales que deberían articularse a través de contratos de trabajo, como por ejemplo los falsos autónomos o falsos cooperativistas", ha dejado claro.

Por ello, ha explicado que es "importante" reforzar el papel de la Inspección para atender a las nuevas fórmulas de trabajo "atípico, que emergen en contextos digitales". "Debemos impedir que nuevas fórmulas de negocio de la economía de plataformas se conviertan en nuevas formas de explotación, simples pantallas para eludir la relación laboral y el derecho al trabajo", ha dejado claro, tras afirmar que el Ministerio hará que la Inspección de Trabajo sea "efectiva y pueda intervenir en los periodos de consulta de manera activa".

Junto con este plan director, que es más amplio, la primera iniciativa que pondrá en marcha el Ministerio es un plan específico contra los falsos autónomos, que "están encubriendo verdaderas personas trabajadoras asalariadas". "Un joven con bicicleta con un móvil no es un trabajador autónomo", indicó la ministra en referencia a los 'riders'.

PLAN ESPECÍFICO CONTRA FALSOS AUTÓNOMOS

"El Gobierno va a proteger los derechos de las personas que siendo en realidad trabajadoras por cuenta ajena se ven abocadas a operar como autónomas frente a su voluntad", ha apostillado Díaz, quien ha añadido que se va a impulsar la dignificación del trabajo autónomo y se va a potenciar por la importancia que tiene en la creación de desarrollo económico y el progreso de España.

Así, ha señalado que en el marco del diálogo ya ha detectado la necesidad que existe de concertar acciones efectivas sobre el trabajo autónomo. En esta línea, ha anunciado que, con las entidades representativas del sector, se va a diseñar un Plan Estratégico para el Empleo Autónomo que impulse este trabajo y que incluya la digitalización de la economía o el reto demográfico, puesto que los autónomos se concentran entre los 40 y 55 años y "es importante actuar sobre el relevo generacional".

Asimismo, también se va a trabajar para fijar la población al territorio, favoreciendo la generación de autoempleo en el ámbito rural, y también en la igualdad efectiva. "Debemos actuar de forma específica en los colectivos críticos para el trabajo autónomo, que son los mayores de 52 años, los jóvenes menores de 30 años, las mujeres y las personas con capacidades diversas", ha añadido.

RECUPERAR LA CAUSALIDAD DE LOS DESPIDOS

Por otro lado, Díaz ha asegurado que trabajará para darle la vuelta "al círculo vicioso" de la precariedad y recuperará al derecho laboral el trabajo "con derechos" mediante la derogación de la reforma laboral. Además, ha remarcado que volver al derecho laboral empieza por recuperar la causalidad de los despidos.

"No podemos reducir el enorme problema en materia de empleo a la cifra del paro", ha dejado claro la ministra durante su intervención, tras insistir en que se debe invertir la tendencia haciendo del trabajo decente "la base del progreso de España".

Díaz ha apuntado que no se va a resignar y que la principal prioridad del Gobierno será la recuperación del trabajo, porque es la principal preocupación de la ciudadanía. "Nuestro gran reto es que España sea un país donde impere el trabajo decente como base de una sociedad avanzada. Este no va a ser el Ministerio del desempleo, sino del trabajo y la economía social", ha apostillado.

La titular del Ministerio ha subrayado que se debe dimensionar la magnitud de la precariedad y del desempleo. "No se trata solo de un problema de opinión pública, es una preocupación principal porque afecta a millones de españoles", ha añadido.

Para Díaz, "no se puede comprender que no se haya reaccionado en esta materia" y ha afirmado que no tiene sentido que durante 40 años haya sido el principal problema y no se haya atajado.