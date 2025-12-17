Trabajo reunirá a la vuelta de Navidad a los agentes sociales para la subida del SMI de 2026

Archivo - La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Trabajo volverá a reunir a los agentes sociales a la vuelta de la Navidad para continuar negociando la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) de 2026, que será con carácter retroactivo desde el 1 de enero, y para la que previsiblemente se actualizará la deducción vigente en el Impuesto de la Renta Sobre las Personas Físicas (IRPF) para adaptarla al nuevo aumento, según fuentes de este departamento.

De esta manera, el salario mínimo empezará 2026 en 1.184 euros al mes por catorce pagas, la misma cifra que en 2025, y posteriormente se ajustará al alza pactada con efectos retroactivos desde el 1 de enero al igual que sucedió con la subida de este año, que se aprobó a principios de febrero.

El Ministerio de Trabajo tuvo ayer con los sindicatos CCOO y UGT y las patronales CEOE y Cepyme una primera toma de contacto sobre la nueva subida del salario mínimo, una reunión que sirvió para presentar a los agente sociales el informe del Comité de Expertos sobre el SMI en el que se platearon dos propuestas de subida: un 3,1% en el caso de que no tribute y un 4,7% en caso de que sí lo haga.

Esto supondría incrementar el SMI para el año próximo en 37 euros al mes, hasta los 1.221 euros mensuales por catorce pagas, si se decide que siga exento de tributación, o elevarlo en 56 euros mensuales, hasta los 1.240 euros al mes, si se opta por su tributación en el IRPF.

El Ministerio de Hacienda está abierto a analizar la actualización de la deducción vigente en el Impuesto de la Renta Sobre las Personas Físicas (IRPF) para adaptarla a la subida que experimentará el salario mínimo interprofesional (SMI), aún por concretar.

La posición de Hacienda es que el SMI debe subir para garantizar el poder adquisitivo de los trabajadores con salarios más bajos, que estadísticamente afecta más a mujeres y jóvenes y, en lo que respecta a la tributación del SMI, lo relevante es que el salario neto del colectivo que cobra esta renta mínima aumente para garantizar que se cumple la Carta Social Europea, es decir, que el salario mínimo no sea inferior al 60% del salario medio nacional neto.

Por tanto, según han detallado dichas fuentes cercanas a la negociación, la posibilidad de que Hacienda actualice para 2026 la deducción en el IRPF para los perceptores del SMI coge más fuerza, aunque todavía no hay un acuerdo oficial sobre la mesa.

TRABAJO LLEVARÁ SU PROPUESTA EN UNA PRÓXIMA REUNIÓN

El Ministerio de Trabajo llevará en el próximo encuentro que se retomará tras las vacaciones de Navidad la propuesta para la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) para 2026, según indicaron fuentes del Departamento que dirige Yolanda Díaz tras la reunión de ayer.

Los sindicatos CCOO y UGT han planteado un incremento de esta renta mínima del 7,5%, hasta los 1.273 euros brutos al mes por catorce pagas, con tributación obligada en el IRPF.

No obstante, tras el encuentro de ayer, CCOO indicó que los sindicatos están en condiciones de valorar cifras que van más allá de la propuesta sindical inicial (subida del 7,5% si tributa el SMI ó del 2,7% si no lo hace), pero garantizando siempre que los perceptores del salario mínimo interprofesional cobren el 60% del salario medio neto de manera íntegra en sus bolsillos.

Por su lado, la CEOE ha ofrecido una subida del SMI del 1,5% para 2026 condicionada a que no se toquen las reglas de absorción y compensación, en contra de la opinión sindical y de Trabajo.