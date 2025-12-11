El TS obliga a Correos a dar a todos sus empleados días de descanso si el 24 y 31 de diciembre caen en festivo

Archivo - Tribunal Supremo - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Supremo (TS) ha obligado a Correos a garantizar dos días más de descanso a todos sus trabajadores cuando el 24 y 31 de diciembre caen en festivo, estimando de esta manera el recurso presentado por CCOO frente a la decisión de Correos de negar el disfrute de estos dos días adicionales de asuntos particulares generados en 2022 y 2023 a determinados empleados, al coincidir los días 24 y 31 de diciembre en sábado y domingo.

En concreto, tal y como ha informado el sindicato en un comunicado este jueves, este derecho está regulado en la empresa postal pública y se interpreta que ambos días se consideran "inhábiles" como ocurre en las administraciones.

En este contexto, la organización sindical liderada por Unai Sordo ha explicado que Correos, dirigida entonces por Juan Manuel Serrano, "restringió ilegalmente este derecho al personal que se encontraba de baja por enfermedad o disfrutando permisos (incluidos maternidad y paternidad), a todo el personal eventual contratado en diciembre para la campaña de Navidad y al personal con contrato parcial de fines de semana y festivos".

NO CABE EXCLUIR A NINGÚN TRABAJADOR DEL DERECHO A ESTOS DOS DÍAS

"La decisión de Correos afectó a miles de personas, y la sentencia firme del Tribunal Supremo concluye de manera contundente que no cabe excluir a ningún trabajador del derecho a estos dos días adicionales, por el mero hecho de pertenecer a un colectivo específico o estar de baja", ha detallado CCOO, recordando que el derecho corresponde a toda la plantilla.

De esta manera, el sindicato destaca que el alto tribunal fija así "la interpretación legal correcta del convenio y corrige lo que CCOO denunció por ser una decisión arbitraria, abusiva e ilegal de la dirección de Correos". Además, dicha sentencia, que fija doctrina, obliga a la dirección de Correos a respetar este criterio en el futuro.

De esta forma, en 2028, cuando el 24 y el 31 de diciembre vuelvan a coincidir en domingo, toda la plantilla generará de nuevo el derecho a los dos días adicionales de asuntos propios, sin ningún tipo de restricción. Asimismo, las reclamaciones individuales que CCOO presentó en 2023 y 2024 para numerosos trabajadores cuentan ahora con respaldo judicial firme, y deberán ser atendidas por la empresa.

"Este nuevo éxito judicial demuestra, una vez más, que CCOO defiende los derechos de la plantilla en la negociación colectiva, pero también en los tribunales, ante incumplimientos o abusos de la empresa, lo que garantiza la interpretación justa del convenio y evita recortes injustificados en las condiciones laborales", ha concluido la organización sindical.