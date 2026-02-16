Archivo - Uatae respalda la subida del SMI por aumentar el poder adquisitivo y reforzar a los autónomos y la economía - UATAE - Archivo

MADRID 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (Uatae) ha mostrado su apoyo a la subida del salario mínimo interprofesional (SMI), firmada este lunes por el Ministerio de Trabajo y los sindicatos y que eleva la cuantía hasta los 1.221 euros mensuales.

La organización considera que este aumento no solo no perjudicará al colectivo autónomo, pues la mayoría de quienes tienen trabajadores a su cargo ya pagan por encima de convenio y del SMI, sino que además lo beneficia, así como al conjunto de la economía española.

"No se puede seguir instalando el relato de que el colectivo basa su viabilidad en pagar salarios bajos", ya que los datos lo contradicen, ha defendido su secretaria general, María José Landaburu.

"Cuando se incrementa el salario mínimo, aumenta la capacidad adquisitiva, crece el consumo y se refuerza la demanda interna: eso se traduce directamente en más actividad para las y los autónomos en todos los sectores", ha añadido en un comunicado este lunes.

Para Uatae, las mejoras salariales suponen "una inyección directa en la economía real", con especial foco en los pequeños comercios, la hostelería, los servicios personales y culturales, donde señalan que opera gran parte del colectivo.

"Este nuevo incremento del SMI consolida una senda de recuperación del poder adquisitivo que beneficia al conjunto del tejido productivo, incluido el trabajo autónomo", ha resumido.

La unión de autónomos dice posicionarse en contra de la precariedad y las brechas salariales y a favor de ampliar derechos como la protección por desempleo y la cobertura ante vulnerabilidad en el trabajo autónomo.

"Cada euro que se incorpora al salario mínimo supone un alivio para quienes se encuentran en condiciones más frágiles, pero también una oportunidad para que la economía crezca desde abajo hacia arriba", ha valorado la secretaria general de Uatae.

Este lunes se ha firmado la subida del salario mínimo interprofesional en España, que asciende un 3,1%, hasta los 1.221 euros mensuales en 14 pagas, para el 2026 con efectos retroactivos.

El acto, en el que ha estado presente el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha contado con la rúbrica de Yolanda Díaz, ministra de Trabajo y Economía Social y vicepresidenta segunda del Ejecutivo, y de los sindicatos (los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, respectivamente), pero no de la patronal.

La nueva cuantía del SMI, que quedará exento de tributación en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), implica 37 euros más al mes o 518 euros más al año respecto al importe vigente en 2025 (1.184 euros al mes, o 16.576 euros anuales).