UGT y CCOO califican de "éxito" la huelga y exigen que se escuche su demanda sobre vivienda y salarios

Decenas de personas durante la manifestación con motivo de la huelga general del 11N - DIEGO RADAMÉS / EUROPA PRESS

MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

UGT y CCOO han calificado de "éxito" la huelga general convocada este miércoles 11 de noviembre y han reclamado que las demandas sobre vivienda, salarios y precios expresadas durante la jornada sean escuchadas y ocupen un lugar central en la agenda política, empezando por la convalidación de los dos reales decretos-leyes de vivienda.

En un comunicado conjunto difundido este jueves, ambos sindicatos han expresado su "enorme satisfacción" por una movilización que, según han señalado, ha situado a la mayoría social "en el lado correcto: el de quienes defienden que la vivienda es un derecho y no un negocio y que su salario debe garantizar una vida digna".

Las organizaciones sindicales han asegurado que la huelga ha tenido mayor impacto en aquellas zonas donde la vivienda se ha convertido en un derecho inaccesible y donde existe una mayor presencia sindical. Asimismo, han defendido que la ciudadanía ha hecho suyos los objetivos de la convocatoria: garantizar el acceso a la vivienda, recuperar el poder adquisitivo de los salarios y controlar los precios para que la bonanza económica llegue a la mayoría.

UGT y CCOO han agradecido el compromiso de los trabajadores que secundaron el paro y de quienes participaron en los piquetes informativos, así como de aquellos que no pudieron sumarse por diferentes motivos. En este sentido, han denunciado las presiones de algunos empresarios que, según han afirmado, "vulneran conscientes un derecho fundamental".

Además, han criticado los servicios mínimos que consideran "abusivos" y han destacado que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid tuvo que anular mediante un auto de medidas cautelarísimas los establecidos por la Comunidad de Madrid en los ámbitos del transporte, la justicia y la educación. También han denunciado actuaciones policiales que consideran desproporcionadas en distintas ciudades, especialmente las cargas con gas pimienta en Madrid.

Los sindicatos han recordado asimismo a las víctimas del accidente ferroviario de Urda y han reclamado que se dote al servicio ferroviario de los medios humanos y materiales necesarios para evitar que se repita una tragedia similar.

Por otro lado, UGT y CCOO han reclamado devolver a los salarios el poder adquisitivo perdido y adoptar medidas para protegerlos de la inflación. También han instado a la patronal a sentarse a negociar el VI Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva.

"El 11N no es el final de nada. Es el comienzo de una nueva etapa en la que el bienestar de la mayoría social tiene que estar en el centro de la política", han concluido.