UGT convoca una huelga de 24 horas en Logirail (Renfe) el día festivo del 8 de diciembre

MADRID 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

UGT ha convocado varias jornadas de huelga parcial para los más de 4.000 trabajadores de Logirail (una filial de Renfe) los días 17, 21, 24 y 28 de noviembre, así como una huelga de 24 horas el 8 de diciembre, festivo nacional, para exigir el desbloqueo del último convenio colectivo por parte del Ministerio de Hacienda.

"Esta huelga es una respuesta al bloqueo del III Convenio Colectivo, la falta de soluciones por parte del Ministerio de Hacienda y la creciente privatización y externalización de servicios por parte de la compañía matriz, es decir, Renfe Operadora", señala en un comunicado.

Previamente, el próximo martes, 11 de noviembre a las 12.00 horas, se llevará a cabo una concentración ante el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible en Madrid para exigir al Gobierno que asuma su responsabilidad y garantice una solución inmediata para la plantilla de LogiRail.

UGT ha advertido de que la actual situación de bloqueo no solo perjudica a trabajadores, sino también al conjunto del sistema ferroviario público español, que depende de los servicios que presta LogiRail en distintas áreas clave como el control de billetes, su venta o la atención al cliente.

Los paros parciales se llevarán a cabo durante dos horas del turno de mañana (de 6.00 a 8.00 horas) y otras dos horas por la tarde (de 15.00 a 17.00) los días 17, 21, 24 y 28 de noviembre.

Además del desbloqueo inmediato del III Convenio Colectivo de LogiRail, UGT solicita la aplicación efectiva del acuerdo de la Audiencia Nacional sobre la jornada de 37,5 horas semanales; el cese de las externalizaciones y la recuperación de servicios públicos internalizados; la apuesta real por los centros de trabajo en la España vaciada, como motor de desarrollo y empleo; la regularización de las masas salariales y la restitución de los derechos económicos y profesionales recortados.