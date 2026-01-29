UPTA calcula que la regularización de migrantes impulsará 70.000 nuevas altas de autónomos

Archivo - El presidente de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), Eduardo Abad - María José López - Europa Press - Archivo

MADRID 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) estima que el proceso de regularización de personas migrantes podría traducirse en un incremento de alrededor de 70.000 nuevas altas en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA).

Desde la organización que dirige Eduardo Abad se prevé que cerca del 14% de las personas regularizadas opten por emprender y desarrollar una actividad por cuenta propia.

Los migrantes regularizados a través del procedimiento extraordinario aprobado por el Gobierno podrán trabajar asalariados o autónomos durante un año desde la admisión a trámite de su solicitud y su vigencia será prorrogable.

UPTA ha destacado a través de un comunicado que esta medida supone una "oportunidad estratégica" para afrontar uno de los grandes retos estructurales del país: el envejecimiento de la población activa y, por consiguiente, la inminente jubilación de miles de trabajadores tanto asalariados como personas trabajadoras autónomas. Asimismo, la organización considera que esta medida permitirá avanzar de manera decidida en la lucha contra la economía sumergida.

Según UPTA, los autónomos inmigrantes generan una aportación cercana a los 10.500 millones de euros al Producto Interior Bruto (PIB) y han contribuido con más de 8.500 millones en cotizaciones sociales, mientras que las prestaciones solicitadas no alcanzan los 6.000 millones de euros.

La organización ha subrayado que esta regulación llega en un momento especialmente oportuno, ya que numerosos sectores productivos atraviesan dificultades para cubrir vacantes y, al mismo tiempo, miles de pequeños negocios necesitan relevo generacional y mano de obra cualificada.

No obstante, UPTA ha insistido en que será imprescindible acompañar este proceso con un esfuerzo adicional en formación y recualificación profesional para miles de trabajadores y emprendedores.