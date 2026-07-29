Vivienda incluye siete nuevos municipios como zonas tensionadas y el total asciende a 317

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MADRID 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este miércoles la declaración como zona de mercado tensionado para el alquiler de siete nuevos municipios, por lo que se eleva a 317 el número de localidades catalogadas como tal por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.

Con la adhsesión de estos siete nuevos municipios, ya hay 9,3 millones de personas protegidas por la Ley por el derecho a la vivienda, según recalcan desde el Ministerio. La resolución comenzará a tener efectos este jueves.

Los nuevos municipios declarados como tensionados son Gijón, Avilés, Llanes --incluyendo los núcleos de Posada de Llanes, Nueva, Poo, Barro y Celorio--, Gozón y Cabrales en Asturias; Santiago de Compostela en Galicia y Basauri en Euskadi.

La Ley de Vivienda regula un procedimiento para la contención de los precios de los alquileres en zonas donde los incrementos en los años anteriores hayan sido desproporcionados.

De esta forma, desde este jueves, todos los nuevos contratos del alquiler en estos municipios han de estar referenciados al precio del contrato anterior, evitando incrementos desproporcionados que han ocurrido hasta la fecha.

Además, se establece la obligación de que las administraciones públicas ejecuten un plan de medidas urgentes para incrementar la oferta de alquiler para que en el plazo de tres años la situación del mercado del alquiler haya sido revertida.

La aplicación de las zonas tensionadas busca contener los precios mientras se desarrollan medidas estructurales como el incremento de la oferta de vivienda asequible.

El Ministerio señala que es una medida "eficaz" y que "así lo demuestran los registros oficiales" de las comunidades autónomas que ya están aplicándola.