Yolanda Díaz da la enhorabuena a Cuerpo, con el que espera afrontar "los retos pendientes" en el país

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, y el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo. - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha transmitido su "más sincera enhorabuena" a Carlos Cuerpo por su nueva responsabilidad en la Vicepresidencia primera del Gobierno y ha dado la "bienvenida" a Arcadi España al Consejo de Ministros y Ministras.

"Mi más sincera enhorabuena a Carlos Cuerpo por esta nueva responsabilidad en la vicepresidencia primera y bienvenido Arcadi España al Consejo de Ministros y Ministras", ha señalado Díaz en un mensaje en la red social Bluesky.

"Seguiremos trabajando en defensa del acuerdo de Gobierno y afrontando los retos que aún tenemos pendientes en nuestro país", ha rematado Díaz.

El último desencuentro de Díaz con Cuerpo ha sido a cuenta de la reforma del registro horario y la reducción de la jornada laboral. En concreto, Díaz ha criticado públicamente que el Ministerio de Economía de Carlos Cuerpo respalde un dictamen del Consejo de Estado muy duro contra la propuesta de Trabajo, y ha calificado de "inaudito" que Economía "se coloque del lado de las patronales que incumplen las horas extra", exigiendo que se publiquen los informes técnicos que avalan dicha posición.