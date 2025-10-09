La Audiencia Nacional cita como investigado al dueño de Gotham por difundir información engañosa sobre Grifols

Junto con Daniel Yu, el juez también ha citado al gerente de GIP, Cyrus de Weck

MADRID, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha citado a los gerentes del fondo bajista Gotham City Research, Daniel Yu, y de General Industrial Partners (GIP), Cyrus de Weck, para declarar como investigados por un delito relativo al mercado en la causa abierta por haber trasladado supuestamente al mercado información engañosa sobre la empresa Grifols con el objetivo de bajar el precio de sus acciones.

En una providencia a la que ha tenido acceso Europa Press, el magistrado cita a Yu para el 26 de febrero del próximo año, a las 9.00 horas, con la posibilidad de continuar la declaración al día siguiente en caso de ser necesario, y ha fijado el interrogatorio de De Weck para el 5 de marzo, también con la opción de prolongarlo un día más.

La resolución acuerda dirigir un oficio a la Secretaría de Gobierno de la Audiencia Nacional para que designe un traductor especializado en el ámbito económico-financiero dada la "alta complejidad" de la materia sobre la que versarán ambas declaraciones.

El 19 de noviembre de pasado año, el juez Calama admitió una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción para investigar a Gotham, a GIP y varios de sus directivos por supuestamente lanzar al mercado financiero información sesgada y engañosa sobre la credibilidad de Grifols.

El objetivo habría sido inducir a sus inversores a vender las acciones de esta farmacéutica, que cotiza en la Bolsa española y forma parte del Ibex 35, provocando una caída del precio que beneficiaría a las dos mercantiles denunciadas.

El magistrado señalaba que podría haberse cometido un delito tipificado en el artículo 284.1.2º del Código Penal, que sanciona "a quien de manera directa o indirecta o a través de un medio de comunicación, por medio de Internet o mediante el uso de tecnologías de la comunicación o información o por cualquier otro medio difundieren noticias o rumores o transmitieren señales falsas o engañosas sobre personas o empresas. Ofreciendo a sabiendas datos económicos total o parcialmente falsos con el fin de alterar o preserva el precio de cotización de un instrumento financiero".