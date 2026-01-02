Gestores administrativos denuncian a la Administración por enviar avisos legales fuera del horario laboral

(Foto de ARCHIVO) (Foto de ARCHIVO)Una empleada trabaja en una oficina de la Agencia Tributaria MARTA FERNÁNDEZ / EUROPA PRESS 05/4/2022 - MARTA FERNÁNDEZ / EUROPA PRESS

MADRID 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Consejo General de los Colegios de Gestores Administrativos ha denunciado que las administraciones públicas sigan enviando notificaciones electrónicas fuera del horario laboral, y piden medidas al Gobierno para frenar esta práctica.

El año pasado, el colegio denunciaba el mismo procedimiento y asegura haber participado en mesas y reuniones de trabajo en las que la propia Administración compartía el diagnóstico, "aunque este consenso nunca se ha traducido en cambios operativos reales", según el comunicado.

Así, los gestores administrativos señalan a instituciones como la Agencia Tributaria y la Seguridad Social por enviar avisos legales en Nochebuena, Navidad, Año Nuevo o festivos, lo que tiene "consecuencias jurídicas claras para ciudadanos, empresas y profesionales".

Para el presidente del colegio, Fernando Jesús Santiago Ollero, "esto no es un problema tecnológico", ya que "los sistemas los diseñan personas y las decisiones las toman personas", de manera que pide medidas reales al Gobierno. "Basta ya de discursos bienintencionados si no van acompañados de hechos", señala.

El comunicado aclara que los gestores no piden "privilegios ni excepciones", sino principios como "buena administración, seguridad jurídica y respeto a la vida personal". "Venimos a exigir coherencia", ha enfatizado Fernando Santiago.