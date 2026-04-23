El 35% de ejecutivos dice tener estrategia clara de IA, pero solo el 5% percibe retorno real de la inversión

Encuentro 'Change Makers: Liderazgo Transformador, Inteligencia Artificial y Personas', - OLIVER WYMAN

MADRID 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El 97% de los ejecutivos reconoce el valor estratégico de la inteligencia artificial (IA), pero solo el 35% considera que su compañía tiene una visión estratégica clara y mantiene informadas a sus plantillas sobre los avances, y tan solo un 5% afirma obtener un retorno significativo de la inversión.

Así lo revela el informe '300,000 voices', elaborado por Oliver Wyman Forum de acuerdo con un estudio a consumidores de más de 16 países, en el que se analiza la denominada 'curva J' de la productividad de la IA, periodo inicial en el que se exigen grandes inversiones mucho antes de ofrecer retornos amplios y donde la productividad parece inicialmente estancarse o incluso retroceder.

El informe ha sido la base de la mesa redonda 'IA y productividad: Acelerando la Curva-J', celebrada en el marco del encuentro 'Change Makers: Liderazgo Transformador, Inteligencia Artificial y Personas', organizado por el club Esade Alumni y patrocinado por Mercer.

La mesa ha estado formada por la socia de Telecomunicaciones, Medios y Tecnología y líder de la plataforma de Performance Transformation de Oliver Wyman, Pilar de Arriba, y el líder de la plataforma de IA y de la industria de Servicios Financieros de Oliver Wyman, Alberto Mateos. Además, ha contado con la participación del director Ejecutivo de la división de Refino y Química de Repsol, Jaime Martín-Juez.

"Aún no se observan mejoras de productividad a nivel macro porque el comportamiento humano evoluciona mucho más lento que la tecnología. Capturar el valor de la IA no es cuestión de paciencia ni de multiplicar la inversión: hace falta rediseñar operaciones e incentivos, formar a la plantilla y comunicar con claridad práctica. Las compañías han empezado por definir su estrategia y sólo ahora se enfrentan a estructurar la implementación real", ha sostenido De Arriba.

Tanto la inversión, como la adopción y comunicación de una estrategia clara de la IA varían por sector y la clave para las diferentes industrias está en identificar qué capacidades les faltan y aprender de quienes ya las han desarrollado.

El sector tecnológico se muestra de manera natural como el principal precursor y ha acometido inversiones mayores que el resto de los sectores juntos. El de telecomunicaciones destaca por integrar la IA en sus operaciones centrales y por su elevada inversión en infraestructuras y disciplina en la implementación real y el de servicios financieros se distingue por tener una estrategia, comunicación y políticas internas claras, aunque no siempre se traslada al día a día de la operación.

Además, muestra una menor proactividad y apertura por el temor a la sustitución de puestos de trabajo, con un 65% de los empleados preocupados por ser reemplazados. Por otro lado, en el sector de manufactura, la proactividad y apertura de los empleados por trabajar con IA destaca notablemente.

"El cambio es ineludible, nosotros seremos la última generación en trabajar sólo con humanos. El verdadero reto ahora es convertir esa productividad adicional de la IA en valor y crecimiento nuevos", ha indicado De Arriba.

EUROPA AVANZA MÁS LENTO QUE OTRAS REGIONES

La adopción de la IA también varía por región. Europa avanza, pero a un ritmo más lento que otras regiones, por una menor confianza y a una inversión pública más limitada; pero aun así está recuperando terreno registrando el mayor crecimiento interanual (13%) en adopción de IA en el trabajo entre 2024 y 2025.

España, por su parte, tiene una inversión privada significativamente inferior a la de otros países europeos, al tiempo que crece la inquietud por el impacto en el empleo.

La transformación con IA es, ante todo, una transformación de personas. Lo que realmente determina la 'curva J' es contar con un buen motor "de última milla" para convertir los pilotos en adopción real.

"El reto más complejo al que nos enfrentamos es ayudar a los líderes a visualizar cómo serán esas organizaciones y modelos operativos del futuro, que combinan a humanos e IA, cada uno haciendo lo que hace mejor en lugar de hiperautomatizar lo que se viene haciendo desde hace 20 años", ha explicado el líder de la plataforma de IA y de la industria de Servicios Financieros de Oliver Wyman, Alberto Mateos.

Por su parte, el director ejecutivo de la división de Refino y Química de Repsol, Jaime Martín-Juez, ha afirmado que "el éxito del despliegue de estas tecnologías depende del cuidado en la última milla y de evitar objetivos ambiguos o definiciones confusas".

Martín-Juez ha añadido que "con estas condiciones, el cambio avanza de forma natural y se crean redes de personas que cumplen los hitos y se atreven a innovar y a desafiarse unos a otros". "Ya empezamos a ver retornos, y nuestra ambición es más estructural: generar un modelo de híper-rendimiento que, al igual que la tecnología, se optimice a sí mismo", ha concluido.

REALIZACIÓN PERSONAL Y FORMACIÓN

Durante el debate también se ha abordado el cambio de prioridades y necesidades a nivel laboral. De acuerdo al estudio '300,000 voices', desde 2023, la falta de realización profesional ha pasado a convertirse en la segunda queja más citada en el entorno laboral, solo por detrás de la compensación.

En Europa, el 52% de los trabajadores afirma sentirse realizado en el trabajo, frente al promedio global del 56%. En España, esta cifra se sitúa ligeramente por encima de la media de la UE, con un 54% de los empleados afirmando sentirse realizados.

Sin embargo, se observa una diferencia relevante entre España y Europa en el uso de la inteligencia artificial. En Europa, su adopción es mayor entre los empleados que se sienten realizados que entre quienes no (57% frente al 51%).

En cambio, en España ocurre lo contrario: el uso es más elevado entre quienes no se sienten realizados (62% frente al 59%). Además, se percibe una ambición clara y un entusiasmo creciente por acelerar la adopción de nuevas tecnologías.

Por otro lado, la demanda de formación por parte de los empleados se ha duplicado en los últimos 5 años, y dos de cada tres empleados creen que no están desarrollando las competencias que necesitan.

Un tercio de las habilidades necesarias para el empleo medio ha cambiado en los últimos tres años, pero muchas organizaciones aún no saben cómo abordar el 'reskilling' a escala, con una clara brecha entre la oferta de formación por parte de las empresas y la demanda de sus empleados.

Los profesionales demandan sobre todo 'trainings' para potenciar habilidades técnicas y específicas de su rol, donde la oferta y demanda están bastante alineadas, y habilidades interfuncionales y de liderazgo, donde la brecha crece. En todas ellas, la demanda de formación sigue superando a la oferta.

En el caso de Europa, los profesionales muestran menos confianza que los de otras regiones del mundo en poder adquirir las habilidades que necesitan, con una brecha especialmente marcada en Italia, Francia y el Reino Unido.

España, por su lado, presenta una brecha mayor entre la oferta y la demanda de formación (6%) que el resto de Europa (2%) y que el promedio global (4%), con una mayor demanda de habilidades específicas del rol que en Europa o en el resto del mundo (47% en comparación con 36% y 38%, respectivamente).

"Hoy, ya no basta con que Recursos Humanos sea una función eficiente, sino que debe ser una función capaz de generar ventaja competitiva. Sin embargo, persiste una brecha significativa entre la importancia estratégica atribuida a Recursos Humanos y su nivel real de madurez en ámbitos críticos como digitalización, analítica avanzada y adopción de IA. En este contexto, el mandato para los CHROs es claro: evolucionar de gestores funcionales a protagonistas de la transformación empresarial", ha sostenido el socio de Mercer España y vocal de la JD Club Dirección de Personas, David Novoa.