Australia mantiene los tipos de interés en el 4,35% tras tres subidas desde principios de año

Archivo - Bandera de Australia - AAPIMAGE / DPA - Archivo

MADRID 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Consejo del Banco de la Reserva de Australia ha decidido, por unanimidad, mantener los tipos de interés de referencia en el 4,35% después de tres subidas consecutivas desde principios de año.

La institución oceánica fundamenta su decisión, esperada por los analistas, en que la política monetaria es "algo restrictiva", por lo que ha considerado oportuno dejar inalterados los tipos "mientras evalúa la situación de la economía".

La entidad reconoce que la inflación sigue siendo "demasiada elevada" y no prevé que vuelva al punto medio de su rango objetivo del 2%-3% hasta principios de 2028.

"La interrupción del suministro mundial de petróleo está contribuyendo directamente a la inflación y hay indicios de que el aumento de los precios de los combustibles se está trasladando a los precios de otros bienes y servicios, por lo que es probable que la inflación se mantenga elevada durante algún tiempo", señala la institución.

NO DESCARTA FUTURAS SUBIDAS POR LOS RIESGOS AL ALZA PARA LA INFLACIÓN

El banco central australiano ha advertido de que este impulso inflacionista se suma al efecto de las presiones sobre la capacidad productiva de la economía.

En este sentido, el Consejo del Banco de la Reserva de Australia asegura que sigue centrado en garantizar que esta elevada inflación no se consolide.

Para lograrlo, subraya, el crecimiento de la demanda agregada debe mantenerse moderado a fin de reducir las presiones sobre la capacidad productiva y volver a situar la inflación en el objetivo.

"Tras tres subidas del tipo de interés de referencia desde principios de año, las condiciones financieras son ahora más restrictivas que antes, y la economía parece estar desacelerándose según lo previsto. Sin embargo, la inflación sigue siendo demasiado elevada. Dado que se considera que la política monetaria es algo restrictiva, el Consejo ha decidido mantener sin cambios el tipo de interés de referencia mientras evalúa la evolución de la economía", ha apuntado el organismo en un comunicado.

La institución asegura que seguirá haciendo "lo que considere necesario" para que la inflación vuelva de forma sostenible al objetivo, incluido un nuevo aumento del tipo de interés de referencia si se materializan los riesgos al alza para la inflación.