Morgan Stanley vuelve a superar el 5,1% en Grifols

Archivo - Sede de Grifols en Sant Cugat del Vallès (Barcelona) - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

MADRID 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

Morgan Stanley ha vuelto a declarar un participación superior al 5,1% en Grifols, algo que no sucedía desde hace unas tres semanas, según la información pública que recoge la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El banco de inversión estadounidense superó el umbral del 3% en Grifols este mes de mayo por primera vez desde 2008. Desde entonces, ha hecho continuos ajustes en el capital. El grueso de la participación la ostenta en instrumentos financieros.

En concreto, este lunes ha declarado una participación del 5,140%, por encima del 3,565% que tenía anteriormente. La participación en acciones ha pasado del 0% al 0,734%, mientras que vía instrumentos financieros se ha situado en el 4,406%, frente al 3,565% precedente.

En lo que respecta a los instrumentos, ostenta un 3,646% en derechos sobre valores prestados y derechos de uso, así como otro 0,76% en 'swap' de valores.