El Banco de España invita a niños de entre 6 y 12 años a diseñar los billetes del futuro

Convocatoria “Imagina tus billetes”, por El Banco de España - BANCO DE ESPAÑA

MADRID 18 May. (EUROPA PRESS) -

El Banco de España ha lanzado la iniciativa "Imagina tus billetes", una convocatoria dirigida a niños y niñas de entre 6 y 12 años para que imaginen cómo serán los futuros billetes en euros y presenten sus propias propuestas de diseño.

Los participantes deberán elaborar sus dibujos utilizando la plantilla oficial disponible en la página web del Banco de España e inspirándose en uno de los dos temas seleccionados por el Eurosistema para la próxima serie de billetes: la cultura europea o los ríos y aves de Europa.

Las propuestas podrán enviarse hasta el próximo 19 de junio de 2026 y, entre todas las recibidas, se sortearán cinco premios compuestos por un lote de obsequios institucionales y una visita guiada a la sede central del Banco de España en Madrid.

Además, la institución organizará posteriormente una exposición virtual en su página web con una selección de los dibujos participantes.

La iniciativa forma parte del proceso de diseño de la futura serie de billetes en euros impulsado por el Banco Central Europeo (BCE). En 2024, el BCE anunció los dos temas preseleccionados para los nuevos billetes y, un año después, puso en marcha un concurso de diseño dirigido a profesionales de toda Europa.

Según el calendario previsto, este año el BCE dará a conocer las propuestas finalistas y recabará la opinión de la ciudadanía europea mediante una encuesta online. Posteriormente, el Consejo de Gobierno del BCE evaluará las alternativas y comunicará a finales de año cuál será el diseño ganador de los futuros billetes en euros. Una vez seleccionada la propuesta definitiva, las autoridades europeas determinarán el calendario de emisión de la nueva serie.