BBVA Research mantiene en el 2,4% su previsión de PIB en 2026 pero rebaja al 2,1% la de 2027 por la energía

Archivo - El responsable de Análisis Económico de BBVA Research, Rafael Doménech, - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

BBVA Research ha mantenido su previsión para la economía española en el 2,4% para 2026, pero ha rebajado tres décimas, al 2,1%, su estimación de crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) para 2027 debido a la evolución del precio de la energía.

El último informe 'Situación España' del servicio de estudios de BBVA constata la resiliencia de la economía española, a pesar del entorno de incertidumbre global, impulsada por la inercia de la actividad y el empleo, el dinamismo de las exportaciones de servicios, la creación de puestos de trabajo gracias a la inmigración, la inversión en construcción de vivienda y una política fiscal expansiva en el corto plazo.

No obstante, durante la rueda de prensa de presentación del informe, el director de Análisis Económico de BBVA Research, Rafael Doménech, ha advertido de que esto no significa que España sea inmune al conflicto de Oriente Medio, especialmente ante el impacto del mayor precio de la energía y los insumos, que ha sido más intenso y persistente de lo previsto y podría moderar el crecimiento a medio plazo.

BBVA Research percibe en su análisis un deterioro en la confianza de las familias, provocado por la preocupación por un posible incremento de la inflación --que se estima que crecerá un 3,8% en 2026 y un 2,8% en 2027-- y por el alza del euríbor, referencia para el coste del crédito, que ha pasado del 2,2% en febrero al 2,8% en mayo.

A ello se suma que BBVA Research espera un incremento de 25 puntos básicos en el tipo de depósitos en la reunión del mes de junio del Banco Central Europeo (BCE), seguido de otro en la primera mitad de 2027, con un tipo terminal del 2,5%.

IMPACTO DE LA GUERRA EN PIB E INFLACIÓN

Los expertos de BBVA Research han explicado que el impacto de los precios de la energía sobre la economía española se producirá a través de distintos canales de transmisión que afectan, principalmente, a las exportaciones de bienes y a la inversión.

En concreto, estiman que el 'shock' de oferta tras el conflicto en Oriente Próximo podría restar 0,5 y 0,1 puntos porcentuales al PIB en 2026 y 2027, y elevar la inflación 1,3 y 0,6 puntos porcentuales, respectivamente.

"Esto refleja la pérdida de competitividad que sufrirán los productores nacionales, que puede ser especialmente importante para las empresas del sector de manufacturas o, en el caso del encarecimiento de los fertilizantes, para el agroalimentario", ha apuntado el servicio de estudios de BBVA en su informe.

A esto se añaden las expectativas de menor crecimiento en los principales socios comerciales de la economía española. Como consecuencia de lo anterior, se espera que las exportaciones de bienes desciendan el 1,2% en 2026 y apenas avancen el 2,4% en 2027.

INCREMENTO DE LOS PRECIOS DE LA VIVIENDA

Según los expertos, la inversión, particularmente en construcción de vivienda (con un crecimiento promedio anual del 5,7% en 2026 y del 6,7% en 2027), se verá favorecida por la creación de hogares, el avance de los precios y las políticas económicas.

"Tanto el incremento de la renta bruta disponible como los cambios demográficos y sociales siguen sosteniendo la creación de nuevas unidades familiares, en torno a 200.000 al año", se explica en el estudio.

Buena parte de estos hogares se concentran en zonas donde la oferta de vivienda es cada vez más limitada, lo que, junto con condiciones de financiación relativamente favorables, presiona al alza el coste de compra. Así, BBVA Research espera que los precios de la vivienda continúen subiendo, alrededor de un 12% en 2026 y un 5,7% en 2027.

INCREMENTO DEL NÚMERO DE TURISTAS Y PERNOCTACIONES

Sin embargo, el consumo de no residentes mantiene una dinámica positiva y volverá a crecer por encima del PIB, aunque a ritmos más moderados: un 4,6% en 2026 y un 2,5% en 2027.

Una parte del avance continúa basada en el incremento del número de turistas o de las pernoctaciones. "Dado el estancamiento en la inversión que se observa en destinos de sol y playa, y la falta de capacidad para absorber más turistas en los meses de alta demanda, la desestacionalización y diversificación de destinos continuarán siendo las principales palancas para mantener el crecimiento", señala el informe.

Asimismo, la exportación de servicios no turísticos continuará siendo uno de los motores del crecimiento, aumentando un 6,5% y un 4,5% en 2026 y 2027, respectivamente. Este componente de la demanda externa se ha mantenido ajeno a la incertidumbre en las políticas arancelarias, que le afecta solo indirectamente. Además, es menos intensivo en el uso de combustible, por lo que el aumento en el precio del petróleo no supone una pérdida de competitividad tan importante.

INCREMENTO DEL EMPLEO EN 540.000 y 455.000 PERSONAS EN 2026 Y 2027

En el plano laboral, los economistas creen que la capacidad de creación de puestos de trabajo seguirá creciendo gracias a la inmigración y al aumento en la tasa de participación de la población nacida en España. En concreto, se espera que el empleo se incremente alrededor de 540.000 y 455.000 personas en 2026 y 2027, respectivamente.

"En un entorno donde los servicios y la construcción sostendrán la demanda de trabajadores, esta tensión en el mercado laboral apoyará el incremento de los salarios, lo que seguirá sirviendo de atractor para la inmigración y los residentes en España actualmente fuera de la fuerza laboral", han anticipado.

El avance del empleo y de los salarios permitirá que la renta bruta disponible en términos reales aumente un 2% y un 2,5% en 2026 y 2027, respectivamente, por encima del promedio de los últimos 25 años (1,5%). En todo caso, se espera que la subida de la inflación limite tanto la mejora del poder adquisitivo como de la riqueza en general.

DÉFICIT DEL 2,8% DEL PIB EN 2026 Y 2,5% EN 2027

Otro factor que apoya el crecimiento de la economía española es la política fiscal, que está siendo más expansiva de lo previsto hace unos meses y revertirá parte de la mejora observada en el déficit público, que se situará en el 2,8% del PIB a finales de 2026 y en el 2,5% en 2027, según los expertos.

Durante los últimos meses, el Gobierno ha anunciado distintas medidas que apoyan el crecimiento de la demanda interna. Por un lado, están las enfocadas a paliar los efectos del cierre del estrecho de Ormuz y ayudas a colectivos vulnerables. Por otro lado, en el primer trimestre del año, el Gobierno puso en marcha un plan para ayudar a los afectados por las borrascas en el sur del país.

Según los economistas de BBVA Research, la suma de estos dos paquetes explica el deterioro en las perspectivas sobre la evolución del desequilibrio en las cuentas públicas pero, en contrapartida, añade 0,3 puntos porcentuales al crecimiento del PIB de 2026.