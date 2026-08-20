Bessent indica que la operación de recompra de bonos de EEUU podría superar los 4.000 millones de dólares

Archivo - El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent. - Michael Brochstein/ZUMA Press Wi / DPA - Archivo

MADRID 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, ha informado que el programa de recompra de bonos podría superar los 4.000 millones de dólares (3.456 millones de euros), poco después de anunciar esta cifra que ya supone duplicar el actual límite máximo, en un momento marcado por los altos interés exigidos a la deuda con vencimiento entre 10 y 30 años, que han tocado máximos en los últimos días.

"Realizamos recompras de forma habitual y vamos a aumentar el volumen de recompras. (...) Cabe destacar que podría superar los 4.000 millones de dólares por emisión", ha sostenido Bessent en una entrevista concedida a la cadena de televisión CNBC.

El reciente anunció permitió que durante la jornada del miércoles los rendimientos de la deuda estadounidense a largo plazo se relajaran de manera significativa. Los bonos a 30 años tocaron el 5,187%, frente al 5,337% del anterior día, y el rendimiento de los bonos a 10 años se situaba en el 4,637%, frente al 4,748%.

No obstante, las caídas experimentadas prácticamente han quedado borradas durante este jueves tras un repunte generalizado del rendimiento de los bonos. Así, el bono a 30 años marca un 5,241% y a 10 años se elevaba hasta el 4,7%.

Bessent ha afirmado que cuenta con "un amplio abanico de herramientas" para atajar el incremento de los costes de endeudamiento del Gobierno estadounidense, entre los que considera importante "dar señales y demostrar que creemos que los rendimientos no reflejan los fundamentos subyacentes", al tiempo que anunciaba el posible aumento del volumen de recompras.

"Queremos indicar que creemos que este es un segmento del mercado con poca liquidez, que estamos en agosto y que ha habido muchas emisiones corporativas que se han visto influenciadas. Creemos que hay muchos factores subyacentes que el mercado no está teniendo en cuenta. Y vamos a dinamizar este mercado", ha destacado.

El secretario del Tesoro ha sostenido que tratarán "que la gente se centre en los fundamentos y no se deje llevar por los titulares" y ha señalado que "los mercados probablemente se adelantaron un poco", ya que "mucha gente no tenía mucho que hacer en agosto", destacando la presión sobre el mercado de bonos en un momento con poca actividad.

NO ESTÁ PREOCUPADO POR EL VOLUMEN DE DEUDA

La deuda de Estados Unidos ha superado este jueves por primera vez el umbral de los 40 billones de dólares (34,4 billones de euros), según los datos del Departamento del Tesoro, sin embargo, Scott Bessent ha quitado hierro al asunto y ha destacado que existe mucha desinformación al respecto.

"No hay nada mágico en esos 40 billones de dólares. Y podemos salir de esta situación mediante el crecimiento económico", ha aseverado para después añadir que la población debe pensar que se trata de "inversión para el futuro" y no de "gasto gubernamental".

Aún así, el responsable de Tesoro ha afirmado que en los próximos días anunciaran un nuevo plan fiscal centrado en la consolidación del presupuesto.