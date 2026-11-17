1134579.1.260.149.20261117112306 Previsiones de Bruselas sobre la economía española - EPDATA

BRUSELAS, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha elevado dos décimas su previsión de crecimiento para España en 2026, hasta el 2,6%, frente al 2,4% estimado en mayo, con lo que la economía española se mantendrá como la de mayor expansión entre las cuatro grandes de la eurozona, pese al repunte de la inflación, que alcanzará el 3,9% este año, por encima de la media europea y en un contexto marcado por el encarecimiento de la energía y las tensiones geopolíticas.

Según las previsiones económicas de otoño publicadas este martes, el PIB español cerraría el año con un avance superior al promedio de la Unión Europea, situado en el 1,4%, y más del doble del registrado en la zona euro, del 1,2%, aunque Bruselas anticipa una pérdida de impulso en los próximos ejercicios, con tasas del 2,1% en 2027 y del 1,9% en 2028, a medida que se modere la creación de empleo y concluya el despliegue de los fondos europeos de recuperación.

La mejora de las perspectivas también se extiende al conjunto del bloque, para el que el Ejecutivo comunitario ha revisado al alza en tres décimas su pronóstico de crecimiento de 2026, tanto en la UE como en la eurozona, si bien España seguirá superando ampliamente a otras grandes economías como Alemania, que crecerá un 1,3% este año, Italia, con un 1%, y Francia, con apenas un 0,4%.

En su análisis de España, la Comisión destaca el dinamismo del mercado laboral y estima que la ocupación aumentará un 2,3% en el conjunto de este año y un 1,8% en 2027, apoyada en parte por "los importantes flujos migratorios, reforzados por la reciente regularización extraordinaria de inmigrantes" que, según Bruselas, contribuirán a "ampliar la población activa y sostener la creación de empleo".

De hecho, señala en su análisis general del mercado laboral europeo que España registró el mayor crecimiento en este sentido entre las grandes economías de la UE durante el primer semestre, con un avance del 0,9% respecto a la segunda mitad de 2025. Esta evolución permitirá que la tasa de desempleo descienda del 10,5% registrado en 2025 al 9,9% este año, para seguir reduciéndose hasta el 9,6% en 2027 y el 9,4% en 2028, aunque España mantendrá la segunda tasa de paro más elevada de la UE en 2026, solo por detrás de Finlandia.

EL CONSUMO SEGUIRÁ IMPULSANDO EL CRECIMIENTO

En cuanto a los motores de la actividad económica, Bruselas prevé que la demanda interna siga siendo el principal sostén del crecimiento español, especialmente gracias al consumo privado, que se beneficiará de la creación de empleo y de una reducción gradual del ahorro de los hogares, mientras que la inversión continuará apoyada por la buena situación financiera de las empresas y la ejecución del Plan de Recuperación.

Sin embargo, la Comisión anticipa que el ritmo inversor se moderará desde el 4,3% previsto para este año hasta el 3,4% en 2027 y el 2,6% en 2028, en un contexto marcado por la finalización de las inversiones financiadas con fondos de recuperación, al tiempo que la contribución negativa de las exportaciones netas al PIB se reducirá progresivamente hasta desaparecer en el último año de las previsiones.

LA INFLACIÓN SUBE AL 3,9% POR EL ENCARECIMIENTO ENERGÉTICO

Pese a la mejora del crecimiento, el Ejecutivo comunitario ha empeorado considerablemente sus perspectivas de inflación para España y calcula ahora que los precios aumentarán un 3,9% en 2026, nueve décimas más de lo previsto en primavera y por encima del 2,7% registrado en 2025, debido principalmente al encarecimiento de la energía y su traslado progresivo a los alimentos y los bienes industriales, en un contexto de persistentes presiones sobre los precios de los servicios.

Así, la inflación española superará este año tanto la media de la eurozona, situada en el 3,2%, como la del conjunto de la UE, del 3,3%, aunque Bruselas espera que se modere hasta el 3,3% en 2027, frente al 2,5% que calculaba en mayo, y descienda posteriormente al 2,3% en 2028, a medida que se atenúen los efectos del encarecimiento energético.

No obstante, la Comisión advierte de que la extensión de las subidas de precios a distintos sectores podría traducirse en aumentos salariales superiores a los previstos entre 2026 y 2027, mientras que la inflación subyacente, que excluye los alimentos y la energía, continuará aumentando durante los próximos trimestres y se mantendrá elevada el próximo año.

EMPEORA LA PREVISIÓN DE DÉFICIT, PERO REDUCE LA DE DEUDA

En el ámbito de las cuentas públicas, Bruselas ha elevado dos décimas su previsión de déficit para España en 2026, hasta el 2,6% del PIB, frente al 2,4% estimado en primavera, debido principalmente al coste de las medidas adoptadas para amortiguar los efectos económicos del conflicto en Oriente Próximo, equivalente al 0,5% del PIB, y a las ayudas extraordinarias por las inundaciones en Andalucía y Extremadura, que representan otro 0,3%.

Entre las actuaciones que explican este incremento del gasto figuran las rebajas del IVA sobre los combustibles, la electricidad y el gas, la reducción de la fiscalidad sobre los hidrocarburos y las ayudas directas a agricultores, transportistas, empresas electrointensivas y hogares vulnerables, cuyo coste no quedará completamente compensado por la buena evolución de los ingresos tributarios.

De cara a 2027, la Comisión espera que el déficit se reduzca al 2,2% del PIB y se mantenga en ese nivel en 2028, gracias principalmente a la retirada prevista de las ayudas energéticas y al menor coste de las medidas de emergencia por las inundaciones, aunque precisa que sus cálculos parten del mantenimiento de las políticas actuales ante la convocatoria de elecciones anticipadas y la ausencia de un proyecto de Presupuestos para el próximo ejercicio.

Por último, Bruselas mejora su pronóstico de deuda pública española y prevé que se reduzca hasta el 99,2% del PIB en 2026, frente al 99,6% calculado en mayo, con lo que bajará del umbral del 100% por primera vez desde 2019, antes de continuar descendiendo hasta el 97,9% en 2027 y el 97,2% en 2028.