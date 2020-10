Calviño anuncia que la emisión de deuda se reducirá en 15.000 millones de euros de aquí a final de año

Afirma que la previsión de 800.000 empleos del Plan de Recuperación es "prudente" y que "no está sobre la mesa" subir impuestos a la banca

MADRID, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha anunciado este jueves que, atendiendo a las necesidades efectivas, la emisión de deuda prevista se reducirá en 15.000 millones de euros de aquí a finales de año.

Durante la presentación del cuadro macroeconómico el pasado martes, Calviño adelantó que se estaba estudiando reducir la cifra de 100.000 millones de euros de emisiones adicionales que se había estimado inicialmente para hacer frente a la pandemia, pero sin especificar en qué cuantía se recortaría. Hoy ha cifrado esta disminución en 15.000 millones de euros.

"Este año la respuesta a la pandemia va a exigir un volumen muy importante de emisión de deuda pública adicional, pero estamos haciendo una gestión que nos permite que sea el mínimo posible. De hecho, atendiendo a las necesidades efectivas, vamos a reducir la emisión de deuda prevista en 15.000 millones de euros de aquí a finales de año", ha subrayado Calviño en declaraciones a la cadena SER recogidas por Europa Press.

La ministra ha añadido que si a esto se le suman los 10.000 millones de euros que llegarán a España a través del nuevo mecanismo de financiación europeo, el SURE, "que es también deuda pero con otras características", la gestión de la deuda pública será "lo más ajustada y responsable posible".

LOS 800.000 EMPLEOS DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, UNA PREVISIÓN "PRUDENTE"

Por otro lado, Calviño ha asegurado que la previsión que ha hecho el Gobierno de que el Plan de Recuperación de la economía española procurará la creación de 800.000 empleos en tres años es "prudente" y será superior a esta cifra.

En este sentido, ha explicado que en esa estimación de 800.000 empleos anunciada ayer por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no se ha incluido el impacto de los planes expansivos que realizarán otros países que son socios comerciales de España.

La ministra ha afirmado que el objetivo del Gobierno es que esos nuevos empleos que se generen sean de calidad y ha destacado que, desde el momento más duro de la pandemia, la economía española ha conseguido crear medio millón de puestos de trabajo. "Estamos viendo una recuperación del mercado laboral dinámica", ha apuntado.

Esta recuperación del empleo en los últimos meses, ha explicado, va acompasada al crecimiento económico, ya que los cálculos del Gobierno apuntan a que el PIB creció en el tercer trimestre de manera "muy intensa", en el entorno del 13%.

Calviño ha señalado además que el control que se hará del uso de los fondos europeos para el Plan de Recuperación será "exhaustivo", pero también ha abogado por que sea "eficiente", ya que los requisitos que se establecen en algunas ocasiones son superiores a los se piden desde la UE. De ahí, que el Ejecutivo haya anunciado su intención de eliminar trabas burocráticas que dificulten la aplicación de los fondos europeos.

La vicepresidenta ha reiterado que el Plan de Recuperación podría aportar más de dos puntos al crecimiento del PIB proyectado por el Gobierno para 2021 (7,2%), de forma que podría alcanzar hasta el 9,8% con la aplicación de las inversiones previstas en el Plan.

Si estas previsiones se cumplen, el déficit público se reducirá hasta el 7,7% del PIB en 2021, ha apuntado Calviño, que ha añadido que cuando la economía española recupere un crecimiento "sostenido", España deberá afrontar la reducción del déficit estructural que arrastra desde hace tiempo y retomar la senda de disciplina fiscal que se truncó con la llegada de la pandemia. "El compromiso del Gobierno con la responsabilidad fiscal es firme y claro", ha subrayado al respecto.

"NO ESTÁ SOBRE LA MESA SUBIR LOS IMPUESTOS A LA BANCA"

Por otro lado, preguntada por si el Gobierno tiene intención de subir los impuestos a la banca, Calviño ha asegurado que "no es un tema que esté sobre la mesa". "No quiero decir nada concreto sobre cosas que no están en discusión", ha precisado.

Calviño ha recordado que la 'tasa Tobin' y la 'tasa Google', aprobadas ayer por el Senado, proporcionarán más ingresos a las arcas del Estado para financiar gastos e inversiones. Al mismo tiempo, ha dicho que "habrá que hacer algunos ajustes" dentro de los impuestos para adaptarlos a la realidad y "reflexionar sobre la fiscalidad verde".