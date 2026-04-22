Carlos Cuerpo reprocha al PP que se ofrezca a llegar a acuerdos con el Gobierno cuando sólo dan "ultimátums"

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, durante una sesión plenaria en el Congreso, a 22 de abril de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero y el ministro de Economía, Comercio y Empresas, Carlos Cuerpo, ha reprochado este miércoles al PP que se ofrezca a llegar a acuerdos sobre diferentes medidas cuando en realidad lo que proponen son "ultimátums" sobre los que deciden su sentido del voto.

Cuerpo ha lanzado este reproche en el marco de una interpelación urgente del diputado 'popular' José Vicente Marí Bosó, quien ha comenzado dirigiéndose al ministro con un aviso: "No es un buen indicio que haya aceptado ser la mano derecha de un gobierno atravesado de arriba abajo por la corrupción".

Durante su turno de intervención ha garantizado que el PP está dispuesto a acudir al Ministerio para negociar medidas, pero ha denunciado que hasta la fecha el Gobierno no ha contemplado ninguna de las ofertas hechas al Ejecutivo para impulsar medidas pactadas. Ejemplo de ello, ha dicho Marí Bosó, fue el plan nacional por la vivienda ofrecido por Feijóo con 35 medidas. "De 35, ¿ni una les va bien?", ha preguntado al vicepresidente económico.

"AL MINISTERIO CON PAPEL Y LÁPIZ"

"Si usted nos llama y nos dice el domingo al ministerio con papel y lápiz y nos sentamos a redactar algunas cosas, nosotros estaremos. Claro que estaremos", ha remarcado durante su intervención.

Más allá de este ofrecimiento, el 'popular' ha desmontado el relato que ofrece el Gobierno sobre el buen desempeño económico del país y ha apuntado que la inmigración explica prácticamente el 40% del crecimiento y la productividad por trabajador está un punto por debajo de los niveles de 2018. "Crecemos porque hay más gente. No hay un crecimiento sano, sostenible, basado en mejoras de productividad, que es lo que nos permite ser más competitivos".

En el turno de réplica, Carlos Cuerpo ha contrastado estos datos y ha defendido, entre otros puntos, que el impacto de las políticas económicas del Gobierno han permitido un crecimiento del 6,5% de los salarios descontando la inflación entre 2018 y 2025, frente al 0,4% registrado entre 2014 y 2018. Si se descuentan los impuestos, el ministro ha dicho que el crecimiento salarial ha sido del 3,5%.

A su vez, ha aseverado que "por supuesto" que cuenta con el PP "para todo lo que viene o todo lo que queda por llegar", al tiempo que ha confirmado que entrará en negociar las medidas necesarias, pues a su juicio "es la manera correcta de hacerlo" y además toda medida negociada "tiene un mayor viso de permanencia".

CUERPO REPROCHA LA FORMA DE NEGOCIAR DEL PP

Eso sí, el vicepresidente ha matizado que esta postura la ha mantenido siempre y ejemplo de ello fue la negociación hace un año del decreto ley para contener los efectos de los aranceles de Estados Unidos. También ha reprochado que el PP dijo en varias veces que el decreto por la guerra de Irán copiaba sus medidas y se acabaron absteniendo.

Cuerpo ha expresado que en el marco de esa negociación, el Gobierno mantuvo "productivas y fructíferas" conversaciones con el PP, pero al final los de Alberto Núñez Feijóo se presentaron con un ultimátum: o se incluía la extensión de la vida de las centrales nucleares en el decreto o votaban en contra. El Ejecutivo no aceptó y el PP rechazó el decreto.

En este sentido, el vicepresidente ha acusado al PP de ejercer la expresión inglesa 'my way or the highway', que se traduce como "a mi manera o nada". "Esa es la negociación que sirve el PP", ha apostillado el ministro.