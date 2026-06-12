CEOE mantiene en el 3,1% su previsión de IPC en 2026 si no se prolonga el conflicto en Irán

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MADRID 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

CEOE mantiene su previsión de inflación media para 2026 en el 3,1% tras conocerse este jueves los datos del IPC de mayo, aunque ha advertido de que una prolongación del conflicto en Oriente Próximo podría elevar los precios de la energía y trasladar nuevas presiones inflacionistas al conjunto de la economía.

La organización empresarial ha señalado que esta previsión se basa en una resolución "relativamente rápida" del conflicto, si bien contempla aumentos transitorios de los precios por encima de esa tasa mientras persista la actual situación.

Según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la inflación general se mantuvo en mayo en el 3,2%, mientras que la subyacente aumentó dos décimas, hasta el 3%.

CEOE ha advertido de que si el conflicto se dilata en el tiempo, el incremento de los precios de la energía y de las materias primas podría trasladarse a otros precios de la cesta de la compra y generar expectativas de una inflación más elevada.

La patronal ha destacado además que las medidas aprobadas por el Gobierno para reducir los impuestos aplicados a la electricidad, el gas y los carburantes han contribuido a contener el incremento de los precios energéticos. Según sus cálculos, sin estas medidas la inflación general se habría situado en el 4,4%.

Asimismo, ha recordado que desde el pasado 1 de junio la electricidad y el gas han vuelto a tributar al tipo general del 21% de IVA y que el Impuesto Especial sobre la Electricidad ha recuperado su nivel habitual del 5,11%, mientras que las rebajas fiscales sobre los carburantes se mantendrán hasta el próximo 30 de junio.

En este contexto, CEOE ha señalado que la circulación de buques por el estrecho de Ormuz continúa restringida y ha advertido de que, si el conflicto no se resuelve, el impacto podría extenderse al precio de otros bienes.

REPUNTE DE LOS SERVICIOS

En su análisis de los datos de mayo, la organización empresarial ha destacado la ralentización de los precios energéticos, cuya tasa interanual se situó en el 5,9%, frente al 6,6% registrado en abril.

Por su parte, los alimentos sin elaboración redujeron su tasa interanual en 1,3 puntos, hasta el 3,3%.

Dentro de la inflación subyacente, CEOE ha resaltado el repunte de los precios de los servicios, que elevaron su tasa interanual siete décimas, hasta el 4,1%, impulsados por el encarecimiento de los paquetes turísticos y del transporte aéreo de pasajeros.

En cambio, los bienes industriales sin productos energéticos moderaron su crecimiento hasta el 0,9%, mientras que los alimentos elaborados, bebidas y tabaco situaron su tasa interanual en el 2%.