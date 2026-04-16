Chile y Costa Rica son los países más prósperos de Latinoamérica, según IMD

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MADRID 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

Chile y Costa Rica son líderes entre los países latinoamericanos en términos de prosperidad, seguidos de cerca por Bahamas, Barbados, Panamá, Puerto Rico, St. Kitts y Nevis, y Uruguay, según se desprende del primer informe 'Rating de Prosperidad en América Latina y el Caribe' elaborado por IMD.

"La prosperidad en la región está altamente fragmentada, con países repartidos en todos los niveles. La fortaleza económica por sí sola no explica las diferencias", resume el documento.

"Panamá y Uruguay presentan altos niveles de renta, mientras que Brasil y Argentina tienen perfiles similares, pero no se sitúan entre los niveles más altos. Por su parte, países como Costa Rica y Panamá destacan en gobernanza y empoderamiento social, pero siguen teniendo limitaciones en otros ámbitos", ha añadido.

El estudio evalúa 34 economías de la región en función de cuatro pilares: desafíos económicos; gobernanza e instituciones; dinámica gerencial; y empoderamiento social.

Así, se ha detectado que la debilidad en la gestión empresarial es el principal cuello de botella en la zona, dado que frena a países que presentan buenos resultados en términos institucionales o económicos.

Se han identificado tres patrones que explican el estancamiento de la prosperidad en Latinoamérica relacionados con modelos de crecimiento económico que carecen de credibilidad institucional (Brasil y México); con buena gobernanza, pero sin profundidad empresarial (Santa Lucía y Paraguay); o de mejoras en los ingresos, aunque sin inclusión social (Panamá).

Después, Haití y Venezuela se situaron entre las naciones con un peor desempeño general al verse lastradas por "fallos simultáneos" en los cuatro pilares.

Por otro lado, IMD ha apuntado a las posibilidades económicas que se abren para Latinoamérica a cuenta de la reconfiguración de las cadenas de suministro globales fruto de las tensiones comerciales y geopolíticas.

"Si China termina desplazando cadenas de producción hacia América Latina para mitigar el impacto de los aranceles estadounidenses, las oportunidades industriales serán reales y significativas. Pero sin las condiciones adecuadas, la región corre el riesgo de desaprovechar completamente este momento", ha explicado el economista jefe de IMD World Competitiveness Center, José Caballero.