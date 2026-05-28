El comercio minorista frena el avance de sus ventas al 0,3% en abril, pero suma 22 meses de alzas

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MADRID, 28 May. (EUROPA PRESS) -

Las ventas del comercio al por menor registraron un avance interanual del 0,3% en abril, tasa 3,6 puntos infeior a la del mes previo, según ha informado este jueves el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con este repunte interanual, la facturación del comercio minorista acumula 22 meses consecutivos de alzas, aunque el de abril ha sido el incremento más moderado de todo ese periodo.

Eliminando los efectos estacionales y de calendario, la facturación del comercio minorista aumentó un 0,8% en abril en relación al mismo mes de 2025, tasa 3,3 puntos inferior a la del mes anterior y la menor desde noviembre de 2024. Con el avance del cuarto mes del año, se encadenan ya 41 meses consecutivos de tasas positivas en la serie desestacionalizada.

En tasa mensual (abril sobre marzo) y eliminado el efecto estacional y de calendario, las ventas del comercio minorista se hundierom un 1,5% frente al avance del 1,2% del mes previo.

En cuanto al empleo, la ocupación en el sector del comercio minorista creció en abril un 0,9% respecto al mismo mes de 2025, tasa una décima inferior a la del mes anterior. No obstante, el empleo en el comercio minorista acumula ya 56 meses consecutivos en tasas positivas.

(((HABRÁ AMPLIACIÓN)))

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Contenido multimedia:

Gráfico interactivo: Variación anual de las ventas del comercio minorista en España. Serie original a precios constantes

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