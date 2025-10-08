La confianza del consumidor baja 1,4 puntos en septiembre por la situación actual, según el CIS

Archivo - Varias personas pasan por delante de un escaparate de una tienda de ropa - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La confianza del consumidor bajó 1,4 puntos en septiembre en relación al mes de julio (no hay datos para agosto), hasta situarse en 81,5 puntos, debido, exclusivamente, a la peor valoración que tienen los consumidores sobre la situación actual, según los datos publicados este miércoles por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

Con el descenso de septiembre, la confianza de los consumidores retoma las caídas después de que en julio subiera hasta los 82,9 puntos. No obstante, el dato de septiembre es la cuarta mejor marca de este año tras la de enero (84,9 puntos), mayo (82,5 puntos) y julio (82,9 puntos).

El retroceso de la confianza de los consumidores en septiembre se debe al comportamiento negativo de uno de sus dos componentes, el de situación actual, cuyo indicador bajó 4,3 puntos en septiembre, hasta los 77,5 puntos.

Por contra, la valoración que hacen los consumidores de las expectativas de futuro se incrementó en septiembre en 1,4 puntos, hasta los 85,5 puntos, su cifra más elevada desde el pasado mes de mayo.

Pese a ello, ambos indicadores permanecen por debajo de la cota de los 100 puntos que separa la percepción positiva de la negativa.

Según el CIS, el descenso de la valoración de la situación actual registrado en el noveno mes de 2025 se debe a la evolución negativa de sus tres componentes. En concreto, la valoración de la situación económica actual disminuyó 1 punto respecto a julio, mientras que la valoración del mercado de trabajo cayó 9,2 puntos y la percepción sobre la situación de los hogares retrocedió 2,6 puntos.

En lo que concierne al indicador de expectativas, la valoración de la evolución de la economía en el futuro inmediato decreció 0,3 puntos en relación a julio, en tanto que las expectativas sobre la economía de los hogares avanzaron 1,9 puntos y las relativas al mercado laboral mejoraron 2,6 puntos.

LA CONFIANZA DEL CONSUMIDOR, MENOR QUE LA DE UN AÑO ANTES

En términos interanuales, la evolución de la confianza del consumidor es negativa, al presentar una disminución de 3,3 puntos respecto a septiembre de 2024.

Esta bajada del indicador en valores interanuales se debe al retroceso en 4,3 puntos de la valoración de las expectativas y al descenso en la percepción ciudadana sobre la situación actual en 2,3 puntos.

El ICC recoge mensualmente la valoración de la evolución reciente y las expectativas de los consumidores españoles relacionadas con la economía familiar y el empleo, con el objetivo de anticipar sus decisiones de consumo. El indicador recoge valores de entre 0 y 200, considerándose que por encima de 100 la percepción es positiva y por debajo, negativa.

SUBEN LAS EXPECTATIVAS SOBRE UN FUTURO AUMENTO DE TIPOS DE INTERÉS

Asimismo, la institución presidida por José Félix Tezanos observa en septiembre un descenso mensual de 1,5 puntos en los temores de inflación. Por otro lado, las expectativas sobre un futuro aumento de los tipos de interés subieron 7,5 puntos respecto a julio.

Por su parte, las expectativas de ahorro de los consumidores disminuyeron 3,9 puntos en septiembre en relación al mes de julio, en tanto que las expectativas de consumo bajaron 0,9 puntos.