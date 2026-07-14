La confianza empresarial se dispara un 3,2% en el tercer trimestre, su mayor subida desde 2022

Archivo - Imágenes de recurso de un camarero en un bar en Sevilla. - MARÍA JOSÉ LÓPEZ / EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Indicador de Confianza Empresarial Armonizado (ICEA), cuya publicación corresponde al Instituto Nacional de Estadística (INE), se disparó un 3,2% en el tercer trimestre del año, su mayor avance desde el tercer trimestre de 2022.

Con el alza de la confianza empresarial para el periodo julio-septiembre, que se debe a una mejor valoración del trimestre ya finalizado (abril-junio), este indicador vuelve a terreno positivo tras la bajada del 2,3% del segundo trimestre de año.

En concreto, el balance de situación (diferencia entre respuestas favorables y desfavorables respecto al trimestre finalizado) ha mejorado casi 9 puntos respecto al trimestre anterior, pasando de 1,3 puntos en el segundo trimestre de 2026 a 10 puntos en el tercer trimestre.

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