El Congreso examina a la alto cargo de Hacienda que el Gobierno quiere colocar en la Autoridad Independiente Fiscal

Archivo - La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero (i) y la secretaría General de Financiación Autonómica y Local, Inés Olóndriz de Moragas (d), durante la reunión de la Comisión Mixta del Concierto Económico entr - Rafael Bastante - Europa Press - Archivo

MADRID 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Hacienda del Congreso se reunirá este miércoles, 25 de marzo, para analizar la idoneidad de la persona propuesta por el Gobierno para presidir la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que es la actual secretaria general de Financiación Autonómica y Local, Inés Olóndriz.

El Consejo de Ministros acordó el pasado 10 de marzo comunicar al Congreso la propuesta de Olóndriz como nueva presidenta del organismo, que en los últimos seis años ha estado presidido por Cristina Herrero.

Según lo recogido en la ley reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado y la propia ley de creación de la AIReF, la candidata del Gobierno deberá comparecer en la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja para obtener su respaldo. Para que el nombramiento prospere, Olóndriz tendrá que contar con mayoría absoluta en la comisión.

Si no consigue esa mayoría de 19 votos favorables en la comisión del Congreso, la propuesta se iría a la comisión homóloga en el Senado, donde la candidata sería respaldada con una mayoría simple. Hace seis años, el nombramiento de Herrero fue respaldado por unanimidad.

Olóndriz se enfrentará a una comisión en la que el PP ya ha expresado su malestar con la propuesta por ser la candidata un alto cargo del Ministerio de Hacienda de María Jesús Montero. Sobre todo, teniendo en cuenta que la presidenta saliente del organismo, Cristina Herrero, ha incidido varias veces en la importancia de que el organismo no sea presidido por políticos y ha llegado a plantear que esto sea incompatible.

La candidata del Gobierno es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Barcelona, analista financiera certificada por EEFAS (European Federation of Financial Analysts Societies) y 'executive master in Public Administration' por Esade Business School.