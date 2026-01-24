El Congreso se prepara para votar los decretos de ayudas al transporte y subida de pensiones, sin mayoría garantizada

Archivo - Diputados en el hemiciclo - CONGRESO - Archivo

MADRID, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Congreso votará este martes, 27 de enero, la convalidación o derogación de los decretos leyes que incluyen, por un lado, la prórroga de las ayudas al transporte público, y por otro las medidas de 'escudo social' y la revalorización de las pensiones para 2026. El Gobierno afronta esta cita sin apoyos asegurados, ya que tanto el PP como Junts no dan por hecho su voto a favor y, junto con Vox, suman mayoría absoluta.

Los dos decretos se aprobaron en el Consejo de Ministros del 23 de diciembre de 2025, el último del año pasado. Como todo decreto ley, están en vigor desde su publicación, pero el Ejecutivo debe remitirlos al Congreso para su convalidación o derogación, que es lo que se votará.

La decisión se tomará en un pleno extraordinario, puesto que enero es un mes inhábil a efectos parlamentarios en el Congreso según dicta la Constitución.

A priori eran dos decretos que iban a convalidarse sin inconveniente en la Cámara Baja como ya había ocurrido en anteriores ocasiones. Sin embargo, los accidentes ferroviarios en Adamuz (Córdoba) y en Gelida (Barcelona), que han dejado hasta 46 personas fallecidas, han cambiado el escenario y tanto el PP como Junts, críticos con el Gobierno en los incidentes, no han aclarado el sentido de su voto.

Vox tampoco ha adelantado el sentido de su voto, pero habitualmente vota en contra de lo que plantea el Ejecutivo de coalición, que tacha de corrupto, y ya ha registrado una petición de cese del ministro de Transportes por la responsabilidad política que tiene ante el accidente de Córdoba.

Los tres partidos (PP, Vox y Junts) conforman una mayoría absoluta de 177 diputados, por lo que si se inclinan por el 'no' derogarían los decretos.

EL PP DICE QUE SE ALEJA DEL 'SÍ'

Fuentes del partido de Alberto Núñez Feijóo confirmaron a Europa Press que lo ocurrido en Adamuz "complica todo" en el ámbito parlamentario y alejaba el 'sí' del grupo. De su lado, Junts ya ha pedido la comparecencia de Puente en el Parlamento "por la crisis de Rodalies, la mala gestión de la crisis ferroviaria y el colapso de las infraestructuras en Cataluña".

El decreto relativo a las ayudas al transporte fija la prórroga, a partir del 1 de enero y para todo 2026, de las bonificaciones al transporte público que ya estaban en vigor. En los servicios estatales de autobús, los menores de catorce años seguirán viajando gratis. El bono de diez viajes mantendrá el 40% de descuento, el abono mensual nominativo el 50% y el abono joven hasta los 26 años el 70%.

El paquete incluye también el abono único de transportes para toda España con una tarifa única de 60 euros (30 para los menores de 26 años). Este abono integra autobuses interregionales estatales y los trenes de Cercanías y Media Distancia.

EL MODELO DE DECRETO ÓMNIBUS QUE DESPIERTA RECELOS

De su lado, el otro decreto ley aprueba una revalorización del 2,7% con carácter general para las pensiones, así como otras medidas integradas en el conocido como escudo social que pasan por la prohibición de los desahucios o el corte de agua, luz y gas para gente vulnerable.

La portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, señaló que con este segundo decreto se revalorizará la cuantía de cerca de trece millones de pensiones en el país.

Saiz apuntó que las pensiones mínimas se incrementarán un 7%, un porcentaje que en algunas pensiones podría llegar al 11,4%, como en pensiones mínimas con cónyuge a cargo o las de viudedad con cargas familiares. Las no contributivas y el ingreso mínimo vital se revalorizarán también un 11,4%.

El decreto ley también fija la actualización de las bases de cotización del sistema de seguridad social y la tabla de cotización para los trabajadores autónomos para 2026, que no sufre cambios respecto al año pasado.

A su vez, se incluyen incentivos fiscales para la compra de vehículos eléctricos y la exención del IRPF para las indemnizaciones por daños personales en los incendios forestales del pasado verano en varias comunidades autónomas.

Hace un año, el PP y Junts ya tumbaron otro decreto 'ómnibus' criticando al Gobierno de coalición por mezclar medidas en la misma norma, obligando a presentar otro decreto más reducido semanas después.