Los consumidores y empresas de EEUU soportan casi todo el impacto de los aranceles, según un estudio del BCE

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MADRID 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las empresas importadoras y los consumidores estadounidenses soportan la gran mayoría de los costes vinculados a los aranceles impuestos por Estados Unidos a sus socios comerciales, mientras que "solo el 5%" son asumidos por empresas extranjeras, según un estudio publicado este lunes por el Banco Central Europeo (BCE), que advierte, sin embargo, del efecto negativo para los exportadores relacionado con la caída de los volúmenes.

"Los exportadores a Estados Unidos absorben solo una pequeña fracción de los mayores costes relacionados con los aranceles", concluyen los autores de estudio, que estiman un coeficiente de transmisión promedio de 0,95, lo que significa que un aumento del 10% en los aranceles implica un aumento del 9,5% en los precios.

De este modo, los costes asociados a los aranceles más altos se trasladan a lo largo de la cadena de precios, lo que implica que los consumidores soportan alrededor de un tercio de la carga arancelaria y, en caso de que las tarifas más elevadas se mantengan durante un período prolongado, la información disponible sugiere que estas trasladarán "una mayor proporción de los costes relacionados con los aranceles a los consumidores", por lo que, a largo plazo, esta proporción podría superar la mitad a medida que las empresas estadounidenses agoten su capacidad de absorción de costes.

Además, si la capacidad de los exportadores para absorber los aranceles sigue siendo limitada, esto implica que las empresas estadounidenses absorberían alrededor del 40% de los costes arancelarios más altos a largo plazo.

"Demostramos que los costes de los aranceles recaen principalmente sobre las empresas y los consumidores estadounidenses, y que solo el 5% de los costes son asumidos por las empresas extranjeras", añaden.

De enero a noviembre de 2025, la tasa arancelaria efectiva legal anunciada por EEUU aumentó del 3% a más del 18%.

CAÍDA DEL VOLUMEN.

No obstante, el estudio publicado por el BCE advierte de que los volúmenes de bienes importados "han disminuido drásticamente", aunque destaca que la magnitud de los ajustes en precios y cantidades varía entre los principales socios comerciales, como China, Canadá, México y la UE, que fueron objeto de aranceles más altos.

En el caso de los volúmenes de importación, el impacto estimado de los aranceles "es considerable", ya que la elasticidad agregada estimada de las importaciones para todas las categorías de productos se sitúa en -3,7, lo que significa que un alza del 10% en los aranceles resultaría en una disminución del 37% en los volúmenes de importación.

Asimismo, centrándose únicamente en las categorías de productos que aún se comercializan con aranceles, el coeficiente estimado disminuye notablemente, aunque sigue siendo económicamente relevante, ya que un aumento del 10% en los aranceles resultaría en una disminución del 4,3% en los volúmenes de importación.