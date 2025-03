Costa Rica, entre cuidar su "estupenda" relación con Trump y estrechar lazos comerciales con Europa

MADRID 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

Costa Rica descarta cualquier tipo de represalia por parte de la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con quien mantiene una "estupenda" relación, y no teme que su principal socio comercial le vaya a aplicar aranceles que podrían afectar enormemente a su economía, dependiente de las exportaciones hacia el país norteamericano (que representan el 45% de su balanza comercial).

No obstante, el Gobierno costarricense está enfocado en diversificar las relaciones comerciales del país. En esta tarea, la Unión Europea, que representa el 22% de las exportaciones del país, juega un papel clave, con un amplio potencial para aumentar los lazos históricos, ya existentes, entre el bloque comunitario y la región centroamericana.

"Estamos buscando más mercados y consolidar más el europeo, que es nuestro segundo socio comercial. Vemos espacio de mejora en esta balanza comercial", ha afirmado el ministro de Comercio Exterior de Costa Rica, Manuel Tovar, en una entrevista con Europa Press.

Un país de pequeño tamaño como Costa Rica depende enormemente de la evolución mundial del comercio y el multilateralismo, motivo por el cual ve con cierta preocupación que se erosione el comercio internacional y haya una organización del comercio que sea "débil". Igualmente, su posición es contraria a los afanes proteccionistas de países como Estados Unidos, aunque el Gobierno costarricense espera que se mantengan los lazos con este país.

NO GENERA PROBLEMAS A ESTADOS UNIDOS

Recientemente, Costa Rica recibió la visita del secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, como parte del que fue su primer viaje internacional desde que asumió el cargo bajo las órdenes de Donald Trump (inquilino de la Casa Blanca desde el pasado enero).

En este encuentro, Rubio pudo constatar, según Tovar, que Costa Rica "no exporta gente" como otras naciones centroamericanas, sino que es un país donde no hay razones políticas o económicas para que su población salga en masa hacia territorio estadounidense, como sí ocurre desde otros puntos de la región.

"Somos el país con el salario más alto de América Latina y Caribe y tenemos oportunidades de empleo. Ni por cuestiones económicas, ni por falta de libertades la gente se va. Marco Rubio lo pudo constatar en su visita y nos alentó a seguir siendo el tipo de país que somos, uno que no genera problemas", ha resaltado Tovar.

En este contexto, cabe señalar que la relación comercial que mantiene Costa Rica con China es muy reducida y se limita prácticamente a la importación de ciertos bienes industriales que el gigante asiático vende muy baratos.

Costa Rica, por mandato constitucional y por vocación, no explota sus recursos naturales, siendo este uno de los motivos por los que China no ha fijado sus ojos en el país, a diferencia de lo que ocurre en otros puntos de Sudamérica, por ejemplo.

"La propuesta de valor de Costa Rica no es de interés para China. Inversión china, como tal, no hay, y no vemos espacio para un incremento de la relación", sostiene Tovar, quien asegura de esta forma que la Casa Blanca carecería de argumentos en esta línea para imponer aranceles a Costa Rica.

OPORTUNIDADES PARA EUROPA

Así las cosas, Tovar cree que hay oportunidades para España y Europa, al tratarse de un destino que ofrece incentivos fiscales en sus zonas francas para las empresas internacionales, que no tienen que pagar impuestos si cumplen ciertos estándares y criterios legales.

"Costa Rica puede ofrecerle a España un socio natural en una región enorme en recursos naturales y con un recurso humano altamente competitivo", defiende Tovar. Antes, el pequeño país destacaba por exportar café, banana o piña, pero ahora se abre al mundo como un referente en semiconductores, servicios (el 44% de sus exportaciones) o bienes de la industria farmacéutica.

Precisamente, en el sector de los semiconductores, Costa Rica defiende su mercado maduro y su sofisticada participación en las cadenas globales, abriendo un espacio de colaboración a los países de la Unión Europea que quieran asegurar su autonomía en este campo y abastecerse de estos bienes tan útiles para la industria del siglo XXI.

Además de hacia Europa, Costa Rica aspira a seguir desplegando una "exitosa" estrategia de diversificación de sus exportaciones, negociando una red de acuerdos comerciales que le da acceso "preferencial" a dos terceras partes del PIB mundial.

"Las valoraciones de con quién comerciamos y cómo comerciamos, pues es un supuesto que Costa Rica se plantea con responsabilidad", afirma el ministro del ramo.

Canadá, México, Chile o Corea del Sur son algunos de los países con los que la nación centroamericana ya cuenta con acuerdos comerciales mientras que Ecuador, Israel o Emiratos Árabes Unidos son algunos de los países con los que espera cerrar un tratado próximamente.

Aunque destacan las relaciones con el Medio Oriente, Tovar cree que Costa Rica debe mirar más "hacia el sur" y sus vecinos de Latinoamérica, un territorio poco integrado y con el que se ha venido comercializando históricamente muy poco.

"Hay que depender menos de un solo mercado. Mientras más mercados tenemos, más mitigamos riesgos por cuestiones políticas, geopolíticas, conflictos armados, fenómenos naturales... Yo creo que esa es la mejor vacuna", concluye Tovar.